Una vestuarista denunció a Axel por acoso sexual: "Escucho 'Celebra la vida' y me descompongo"

Seguidamente, aseguró que, en un principio, no daba crédito a los rumores que indicaban que Axel no era una buena persona: "Nunca quise creer las versiones que indicaban que no era una buena persona hasta que me pasó a mí, y en mi momento más vulnerable".

"Si son mujeres y tienen que trabajar cerca suyo, siempre pidan adelanto de efectivo a su productora y vayan acompañadas", cerró la joven.