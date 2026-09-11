Parte médico de Mirtha Legrand
El Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. La conductora presenta una evolución favorable de su cuadro.
Las autoridades del Sanatorio Mater Dei emitieron este viernes un nuevo comunicado oficial para actualizar el estado clínico de Mirtha Legrand. Según detalló el informe firmado por el director médico Enrique Echagüe, la histórica conductora televisiva continúa evolucionando de manera favorable de su reciente cuadro respiratorio.
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La evolución favorable y las visitas a la conductora
El documento, el jefe de los médicos destacó que la paciente mantiene una participación activa junto a su kinesiólogo para avanzar con la recuperación pertinente. Además, desde la institución precisaron que la presentadora se encuentra muy atenta a todas sus actividades personales y ya está recibiendo las visitas de amigos y familiares en el establecimiento.
A través del mismo escrito, la diva aprovechó la oportunidad para agradecer profundamente todas las muestras de cariño recibidas por parte del público durante su internación. Finalmente, el centro de salud porteño anticipó que, de no mediar cambios repentinos en su situación clínica, el próximo día lunes emitirán un nuevo reporte médico actualizado.
Qué es un hamartoma pulmonar, la afección que padece Mirtha Legrand
Un hamartoma pulmonar es un tumor benigno (no canceroso) que se forma en los pulmones. Es el tipo de tumor benigno más frecuente en el pulmón.
Está formado por un crecimiento anómalo de tejidos que normalmente ya existen en el pulmón, como cartílago, grasa, tejido conectivo y células epiteliales. Todos estos elementos se mezclan de forma desorganizada. Es de crecimiento muy lento y rara vez se convierte en un tumor maligno (cáncer).
Cabe señalar que ocurre con más frecuencia en adultos de entre 40 y 70 años, y es más común en hombres que en mujeres.
La gran mayoría de las veces no causa ningún síntoma. Se suele descubrir de forma casual ("hallazgo incidental") al realizar una radiografía de tórax o una tomografía (TAC) por otra razón. Si crece cerca de una vía aérea principal o alcanza un tamaño grande, puede provocar tos, dificultad para respirar (disnea), dolor torácico o infecciones respiratorias recurrentes.
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