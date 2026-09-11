Alerta total de diluvio, con lluvias, tormentas y granizo: a qué hora llegan las peores precipitaciones

En estas jurisdicciones, el SMN anticipa el desarrollo de tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por granizo, ráfagas intensas y precipitaciones acumuladas estimadas entre los 15 y los 30 milímetros, con la posibilidad de registros superiores en puntos específicos.

Ante este panorama, los organismos de protección civil recomiendan asegurar objetos que puedan ser despedidos por el viento, evitar circular por calles inundadas y mantenerse resguardados bajo techo mientras persista la inestabilidad.