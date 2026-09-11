Alerta total de diluvio, con lluvias, tormentas y granizo: a qué hora llegan las peores precipitaciones
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía una alerta naranja y otra amarilla para regiones de seis provincias del país por lluvias y tormentas severas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este viernes en horas de la mañana un alerta meteorológico que pone en vilo a gran parte del Litoral y el norte argentino debido al avance de un verdadero diluvio: un frente de tormentas de fuerte intensidad, con lluvias, ráfagas y hasta posible caída de granizo.
Las advertencias se dividen en dos niveles de riesgo, afectando a seis provincias con fenómenos severos que incluyen abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento capaces de superar los 90 kilómetros por hora, intensa actividad eléctrica y la posible caída de granizo de diversos tamaños.
El nivel de alerta naranja, que representa un peligro moderado a alto para la sociedad y la infraestructura, rige de manera plena para todo el territorio de la provincia de Misiones, además de amplias zonas de Chaco y de Corrientes.
Para estas regiones, el informe oficial detalla que el área será castigada por tormentas localmente severas, estimándose valores de precipitación acumulada entre los 30 y los 60 milímetros en todo el período de alerta, con marcas que podrían ser superadas de forma puntual ante la virulencia de los chaparrones.
Diluvio, con lluvias y tormentas: zonas bajo alerta amarillo y recomendaciones
En paralelo, el nivel de alerta amarillo abarca a otras áreas de la región, comprendiendo al territorio de Formosa, el resto de las zonas correntinas y chaqueñas no alcanzadas por el nivel naranja, y el noreste de la provincia de Santa Fe.
En estas jurisdicciones, el SMN anticipa el desarrollo de tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por granizo, ráfagas intensas y precipitaciones acumuladas estimadas entre los 15 y los 30 milímetros, con la posibilidad de registros superiores en puntos específicos.
Ante este panorama, los organismos de protección civil recomiendan asegurar objetos que puedan ser despedidos por el viento, evitar circular por calles inundadas y mantenerse resguardados bajo techo mientras persista la inestabilidad.
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