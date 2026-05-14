Carne, lácteos y bebidas: secuestran 14 toneladas de comida vencida que iba a ser vendida al público
Un megaoperativo de la Policía Federal logró dar con los responsables tras allanamientos en Los Cardales y en la Ciudad de Buenos Aires.
Mas de 14 toneladas de carne, lácteos y bebidas vencidos listos para ser comercializados al público fueron secuestrados durante un megaoperativo de la Policía Federal que incluyó allanamientos en una distribuidora ubicada en la localidad bonaerense de Los Cardales y en la Ciudad de Buenos Aires.
El descubrimiento fue posible gracias a una investigación de la Policía Federal Argentina a raíz de una denuncia anónima realizada en abril, la cual hacía mención a la existencia de productos comestibles vencidos dentro de una distribuidora que luego eran puestos a la venta.
Así fue el megaoperativo por alimentos vencidos
A partir de ese dato, se realizó un allanamiento en el sitio indicado y se logró la detención de un hombre, señalado como el responsable del lugar. A su vez, los efectivos llegaron a incautar una gran cantidad de alimentos adulterados que se comercializaban al público simulando estar en buen estado.
Sin embargo, la investigación no culminó ahí. Detectives de la División Delitos contra la Salud Pública de la PFA continuaron con las tareas de campo a partir de los elementos recolectados en el allanamiento de la distribuidora. Esto permitió establecer la existencia de otros cuatro domicilios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos en la localidad bonaerense de Pacheco, que estaba vinculados a la investigación en curso.
Según fuentes policiales, desde dichos domicilios se abastecía a potenciales compradores de sustancias alimenticias vencidas, y claramente perjudiciales para la salud, con el objeto de ser comercializadas. Asimismo, se identificó a un sospechoso responsable de las actividades ilícitas.
A partir de todas las pruebas recolectadas por los investigadores, el juez Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Campana, ordenó que se realizaran allanamientos simultáneos en los seis domicilios.
Durante el procedimiento, que contó con la colaboración del personal de SENASA y del apoyo de distintas dependencias de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, se logró detener al principal investigado, un ciudadano argentino, mayor de edad.
Además, se incautaron un total de 14,56 toneladas de alimentos vencidos como carnes, embutidos y lácteos, dos notebooks, una tablet, 1 PC, dos teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.
El detenido, junto a todos los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa caratulada “envenenamiento o adulteración de aguas, medicamentos o alimentos”.
Todo el procedimiento fue fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional y llevado a cabo por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).
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