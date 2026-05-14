Carne, lácteos y bebidas: secuestran 14 toneladas de comida vencida que iba a ser vendida al público

Sin embargo, la investigación no culminó ahí. Detectives de la División Delitos contra la Salud Pública de la PFA continuaron con las tareas de campo a partir de los elementos recolectados en el allanamiento de la distribuidora. Esto permitió establecer la existencia de otros cuatro domicilios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos en la localidad bonaerense de Pacheco, que estaba vinculados a la investigación en curso.

alimentos vencidos

Según fuentes policiales, desde dichos domicilios se abastecía a potenciales compradores de sustancias alimenticias vencidas, y claramente perjudiciales para la salud, con el objeto de ser comercializadas. Asimismo, se identificó a un sospechoso responsable de las actividades ilícitas.

A partir de todas las pruebas recolectadas por los investigadores, el juez Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Campana, ordenó que se realizaran allanamientos simultáneos en los seis domicilios.

alimentos vencidos

Durante el procedimiento, que contó con la colaboración del personal de SENASA y del apoyo de distintas dependencias de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, se logró detener al principal investigado, un ciudadano argentino, mayor de edad.

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Además, se incautaron un total de 14,56 toneladas de alimentos vencidos como carnes, embutidos y lácteos, dos notebooks, una tablet, 1 PC, dos teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

El detenido, junto a todos los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa caratulada “envenenamiento o adulteración de aguas, medicamentos o alimentos”.

Todo el procedimiento fue fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional y llevado a cabo por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).