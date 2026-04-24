Juntaba alimentos vencidos, les cambiaba la fecha y los vendía: cayó preso

Los agentes lograron identificar al principal sospechoso, así como también al lugar donde operaba la distribuidora. El sitio estaba ubicado en el barrio Los Cardos de la mencionada localidad bonaerense, donde se almacenaban y posteriormente se vendían los alimentos adulterados al público.

Con el total de las pruebas reunidas por la Policía Federal, el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, ordenó un allanamiento en el domicilio, donde finalmente se concretó la detención del acusado.

alimentos vencidos

Durante el procedimiento, se secuestraron grandes cantidades de alimentos alterados, entre ellos embutidos, pescados y bebidas alcohólicas, además de máquinas de grabado laser y de impresión, impresoras de etiquetas autoadhesivas.

También fueron incautados una camioneta utilizada para la distribución, una computadora, un teléfono celular y documentación relevante para la causa.

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Del operativo participaron otros organismos vinculados al control de estos productos, como el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y personal de la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz.

El detenido quedó a disposición del Juzgado Federal de Campana, acusado de infringir la ley 26.524, la cual sanciona delitos contra la seguridad pública y la salud, específicamente el envenenamiento o adulteración de aguas, alimentos y medicación.