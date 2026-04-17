Pollo, embutidos y lácteos: incautan 2 toneladas de alimentos peligrosos para la salud
La comida era transportada con papeles falsos y sin control sanitario. Un operativo del Senasa evitó un grave riesgo para la salud pública.
Un operativo de control del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) evitó un grave riesgo para la salud pública tras la incautación de dos toneladas de alimentos peligrosos que iban a llegar a las góndolas.
El escándalo alimentario tuvo lugar en la localidad de Alsina, partido bonaerense de Baradero. Fuentes oficiales del operativo detallaron que todo se descubrió en un puesto de inspección, cuando agentes del Centro Regional Buenos Aires Norte detuvieron un cargamento de alimentos para corroborar los detalles de su traslado.
Luego de realizar la inspección correspondiente, se detectó que pollos, embutidos y hasta lácteos eran trasladados con documentación falsificada, sin los permisos sanitarios indicados para circular, sin los rótulos correspondientes. Tampoco tenían datos específicos respecto a su origen de producción.
El cargamento estaba compuesto por un total de 2.800 kilos de embutidos y carne de pollo fresca. También se encontraron 3.280 unidades de leche chocolatada, 1.000 de yogurt y 68 de queso cremoso, las cuales no contaban con la documentación sanitaria válida y el rótulo identificatorio.
La ausencia de todos los elementos indispensables impedía garantizar que los alimentos trasladados sean aptos para su consumo y que no iban a causar daño a los consumidores al momento de prepararlos e ingerirlos.
De esta manera, tras el operativo de SENASA realizado junto con la Policía Vial de Alsina, se procedió a la incautación de todos los productos.
Luego, ante la imposibilitando asegurar la trazabilidad de los alimentos, por lo que personal especializado del SENASA dispuso su decomiso y posterior destrucción de toda la carga con el fin de evitar que lleguen a la mesa de los consumidores, comprometiendo así su salud.
Este tipo de operativos forma parte de los controles aleatorios y permanentes que realiza el SENASA en distintos puntos estratégicos de circulación en accesos, rutas provinciales y nacionales de la provincia de Buenos Aires.
El fin es resguardar la aptitud e inocuidad de los productos y subproductos de origen animal, evitar el ingreso al circuito comercial de productos que no cumplan con las garantías sanitarias correspondientes, protegiendo a transportistas, elaboradores y productores responsables, asegurando la trazabilidad de los alimentos que llegan a los consumidores.
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