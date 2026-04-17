Pollo, embutidos y lácteos: incautan 2 toneladas de alimentos peligrosos para la salud

senasa 2

De esta manera, tras el operativo de SENASA realizado junto con la Policía Vial de Alsina, se procedió a la incautación de todos los productos.

Luego, ante la imposibilitando asegurar la trazabilidad de los alimentos, por lo que personal especializado del SENASA dispuso su decomiso y posterior destrucción de toda la carga con el fin de evitar que lleguen a la mesa de los consumidores, comprometiendo así su salud.

Este tipo de operativos forma parte de los controles aleatorios y permanentes que realiza el SENASA en distintos puntos estratégicos de circulación en accesos, rutas provinciales y nacionales de la provincia de Buenos Aires.

El fin es resguardar la aptitud e inocuidad de los productos y subproductos de origen animal, evitar el ingreso al circuito comercial de productos que no cumplan con las garantías sanitarias correspondientes, protegiendo a transportistas, elaboradores y productores responsables, asegurando la trazabilidad de los alimentos que llegan a los consumidores.