Cayó nieve en el sur de Buenos Aires: las mejores imágenes
Varias localidades del sur de la Provincia de Buenos Aires se vieron afectadas por el fenómeno meteorológico durante la madrugada de este jueves.
El sur de la provincia de Buenos Aires registra este jueves caída de nieve y aguanieve debido a una intensa masa de aire polar.
Las zonas más afectadas por este fenómeno meteorológico incluyen las localidades serranas y costeras del sur y sudoeste bonaerense como Sierra de la Ventana, Villa Ventana y Tornquist.
También amanecieron cubiertas de blanco debido a la combinación de temperaturas bajo cero y alta humedad las localidades de Sierra de los Padres y Mar del Plata.
En tanto, Balcarce se encuentra bajo estrecho seguimiento por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ante la persistencia de condiciones favorables para el congelamiento de precipitaciones.
Video: así cayó nieve en Sierra de los Padres
Video: así cayó nieve en Necochea
Video: así cayó nieve en Sierra de la Ventana
Pronóstico de nieve en Mar del Plata y la Costa: a qué hora llegan las nevadas este jueves
El invierno de 2026 continúa rompiendo estructuras en la provincia de Buenos Aires. Luego de que las zonas serranas amanecieran teñidas de blanco, la expectativa por inusuales caídas de nieve se trasladó de inmediato a localidades como Mar del Plata y parte de la Costa atlántica.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas de los bahienses y turistas al confirmar que existen pronósticos de lluvias y nevadas para la madrugada y la mañana de este jueves en Mar del Plata y sus alrededores.
El ingreso de la masa de aire de origen polar, combinado con los niveles justos de humedad provenientes del océano, generó las condiciones propicias para que el agua se transforme en copos en las zonas costeras, un evento histórico que no se repite con frecuencia en la región.
El mapa del frío y la nieve en Mar del Plata y la Costa
Para la jornada de este jueves, el organismo oficial prevé un cronograma climático muy marcado por la inestabilidad y el frío extremo en Mar del Plata:
-
Madrugada y mañana: Período crítico con probabilidad de lluvias y nevadas aisladas, acompañado de un ambiente gélido donde la temperatura mínima tocará los 0°C.
Tarde: El fenómeno comenzará a mutar hacia chaparrones de lluvia intermitentes, con una temperatura máxima que apenas alcanzará los 8°C.
Noche: Se espera una notable mejoría en las condiciones generales, con el cese de las precipitaciones y un cielo que quedará parcialmente nublado.
La chance de ver caer nieve no es exclusiva de Mar del Plata. El parte meteorológico detalló que las condiciones de inestabilidad y marcas térmicas congelantes son idénticas para otras localidades de la región costera.
Distritos como Necochea, Miramar, Pinamar y Villa Gesell se mantienen bajo el mismo régimen de previsión, por lo que toda la franja costera del sudeste bonaerense entró en una vigilia helada a la espera de registrar imágenes que evoquen las postales más características del sur de nuestro país.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario