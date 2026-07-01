La tragedia que golpeó a Locomía: quiénes son los cuatro integrantes que murieron
La muerte de Manuel Arjona reavivó el recuerdo de los otros tres integrantes de Locomía que fallecieron y marcaron la historia de la banda española.
La historia de Locomía no solo está atravesada por el éxito que alcanzó en los años 80 y 90, sino también por las pérdidas que sufrió con el paso del tiempo. A más de 40 años de su creación, la agrupación española ya despidió a cuatro de sus integrantes: Santos Blanco, Frank Romero, Francesc Picas y Manuel Arjona.
El grupo nació a finales de la década de 1980 dentro de la escena de Ibiza. En sus comienzos estuvo integrado por Xavier Font, fundador de la banda; Luis Font, hermano de Xavier; Gard Passchier, creador del nombre del grupo; y Manuel Arjona, uno de sus miembros fundadores.
Con la salida del primer álbum, Taiyo (1989), Gard Passchier y Luis Font dejaron la formación y fueron reemplazados por Carlos Armas y Juan Antonio Fuentes. Poco después, Xavier Font también abandonó el grupo y su lugar fue ocupado por Francesc Picas, conformando la alineación que llevó a Locomía a conquistar el mercado latinoamericano con éxitos como Locomía, Loco Vox, Party Time, Rumba Samba Mambo, Sueños de Papel, Gorvachov y Niña.
El uso de los característicos abanicos durante las coreografías, junto con su llamativa estética, los convirtió en un fenómeno musical, especialmente en México, donde sus presentaciones en el programa Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco, reunían a miles de fanáticos.
Santos Blanco
El primer golpe para la banda llegó en junio de 2018. El día 15, la empresa española Tarré Management confirmó la muerte de Santos Blanco, quien ya no formaba parte de la agrupación.
“No se despertó. No sabemos más”, publicó el diario El País, citando a un integrante de su familia.
A través de la cuenta oficial de Facebook de Locomía también lo despidieron con un emotivo mensaje.
“Nos ha dejado a la temprana edad de 46 años. Santos llegó a Locomía en un momento álgido y de gran éxito del grupo. Su aparición fue clave para brillar como nadie en ese inolvidable festival de Viña del Mar, en 1992. Su rostro angelical y su cuerpo apasionado por la danza le hicieron inolvidable en este concepto. Por mala suerte, hoy toca despedirnos de un ser único que dejó una huella imborrable. El cielo se viste de gala para recibir a un ángel que danzará y brillará con luz propia. D.E.P querido”.
Frank Romero
Apenas un mes después, el 16 de julio de 2018, falleció Frank Romero, otro exintegrante del grupo.
Su representante, Paco San José, explicó que una bacteria provocó una infección que terminó con su vida.
“Si hay alguien que se cuidaba, ni bebía, ni fumaba, ni llevaba mala vida, ese era Frank. Además de ser un hombre delgado, había perdido como 20 kilos en los últimos meses”, manifestó su mánager.
Además de su paso por Locomía durante la década de los 90, Romero desarrolló una carrera como actor, modelo y presentador, participando en series como Vidas cruzadas y Arrayán.
Francesc Picas
El tercer integrante fallecido fue Francesc Picas, cuya muerte fue confirmada el 22 de noviembre a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram.
“A todos los amigos y seguidores de FRANCESC PICAS: La Luz de Francesc se ha apagado en esta vida, pero nunca lo hará en la eternidad. Queda en el corazón y la memoria de todos aquellos que tanto le hemos querido. La familia y amigos, en esta tan dolorosa situación, pedimos privacidad y que su legado humano y artístico se preserve con todo el amor y respeto que él se merece. Gracias por vuestra comprensión y apoyo”.
El mensaje finalizó con una frase del propio cantante: “Si somos Luz, todo es posible. Y si somos Luz, todos somos Uno”.
Picas tenía 53 años y era conocido por los seguidores como el "Rey Rojo" de Locomía. Se incorporó al grupo cuando tenía apenas 17 años para ocupar el lugar que dejó Xavier Font.
Manuel Arjona
La pérdida más reciente fue la de Manuel Arjona, uno de los fundadores de la banda.
El artista falleció el miércoles 1 de julio de 2026, a los 58 años, en su casa de Viladecans, en la provincia de Barcelona, según confirmó el diario El País.
De acuerdo con personas cercanas al músico, Arjona dedicó parte de la jornada a otra de sus grandes pasiones, la pintura. Más tarde se fue a dormir y ya no despertó.
Su muerte volvió a conmover a los seguidores de Locomía y reavivó el recuerdo de las pérdidas que marcaron la historia de una de las bandas más emblemáticas del electro-pop en español.
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