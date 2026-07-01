Los videos de la llegada de la nieve este miércoles a Buenos Aires: frío extremo y nevadas

De acuerdo con lo informado por el sitio local Noticias Tornquist, las precipitaciones de nieve se caracterizaron por ser leves y de corta duración. Sin embargo, la persistencia del frío extremo permitió que la acumulación en las partes altas fuera visible desde las bases de los complejos turísticos.

Nieve en la zona de Sierra de la Ventana. Foto: bhinfo.com.a

La llegada de los copos renovó la ilusión de los operadores turísticos y de los visitantes, quienes cada invierno siguen con extrema expectativa las alertas meteorológicas con la esperanza de presenciar el espectáculo de la nieve en las sierras bonaerenses, un fenómeno que funciona como el puntapié ideal para la temporada de vacaciones que se avecina.

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