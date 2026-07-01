Los videos de la llegada de la nieve este miércoles a Buenos Aires: frío extremo y nevadas
En medio del ingreso de la masa de aire gélido, las redes sociales se llenaron de imágenes de las primeras nevadas en territorio bonaerense.
La intensa ola de frío polar que azota al centro del país trajo consigo el fenómeno más esperado del invierno bonaerense. Durante la madrugada de este miércoles 1 de julio, se registraron las primeras caídas de nieve leves en el sistema de serranías de la provincia de Buenos Aires.
Como no podía ser de otra manera, se trató de un acontecimiento que los vecinos y turistas de la región comenzaron a registrar y viralizar rápidamente a través de las redes sociales.
El descenso drástico de las marcas térmicas, que combinó temperaturas bajo cero con el ingreso de humedad, generó las condiciones ideales para que el paisaje serrano amaneciera con el característico manto blanco sobre sus zonas más elevadas.
Nieve en sierras bonaerenses: copos en el mirador y cumbres pintadas de blanco
Según reportaron los medios locales de la región, el fenómeno se concentró con mayor claridad en distintos sectores del cordón de Sierra de la Ventana. Durante las primeras horas de la mañana, los residentes pudieron observar la caída de copos de nieve en las inmediaciones del tradicional Hotel El Mirador, uno de los puntos más altos de la ruta que atraviesa el sector.
En sintonía, varios de los cerros que componen el Sistema de Ventania presentaron delicadas pinceladas blancas sobre sus cumbres, regalando una postal típica de la Patagonia pero a pocos kilómetros de la capital provincial.
De acuerdo con lo informado por el sitio local Noticias Tornquist, las precipitaciones de nieve se caracterizaron por ser leves y de corta duración. Sin embargo, la persistencia del frío extremo permitió que la acumulación en las partes altas fuera visible desde las bases de los complejos turísticos.
La llegada de los copos renovó la ilusión de los operadores turísticos y de los visitantes, quienes cada invierno siguen con extrema expectativa las alertas meteorológicas con la esperanza de presenciar el espectáculo de la nieve en las sierras bonaerenses, un fenómeno que funciona como el puntapié ideal para la temporada de vacaciones que se avecina.
Más videos de las nevadas en Tornquist y Sierra de la Ventana
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