"No puedo caminar por la calle": el drástico cambio de vida que planea Manuel Adorni, según Eduardo Feinmann

¿Manuel Adorni puede salir del país?

A pesar de las intenciones de Adorni de cruzar el charco para instalarse en el país vecino junto a su entorno de confianza, su situación procesal asoma como el principal y más complejo obstáculo. Las investigaciones en su contra por presuntos delitos cometidos durante su ejercicio de la función pública ya comenzaron a limitar sus márgenes de maniobra.

Ante la hipótesis de un traslado definitivo a Uruguay, los panelistas advirtieron que el avance de los expedientes penales cambiará las reglas de juego. “Eventualmente, dependiendo de cómo vaya el marco de la causa, va a tener que pedir autorización judicial para ausentarse de su domicilio”, recordaron al aire, dejando en claro que el exfuncionario podría quedar formalmente arraigado en el país si los magistrados a cargo consideran que existe riesgo de eludir el accionar de la Justicia argentina.