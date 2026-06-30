Pronostican 3 centímetros de nieve acumulada en Buenos Aires: cuándo llegan las nevadas

Pronostican 3 centímetros de nieve acumulada en Buenos Aires.

Esta nueva proyección extiende el área de cobertura del fenómeno no solo a las zonas tradicionalmente frías del sur provincial, sino que introduce de lleno a localidades del centro de la provincia de Buenos Aires y a la vecina provincia de La Pampa dentro del radar de alerta para los próximos días.

Cuándo puede nevar en Buenos Aires

Este preocupante mapa de acumulación de nieve se complementa y refuerza con lo expresado días atrás por el ingeniero Eduardo Rollero, quien analizando el prestigioso modelo americano GFS de la agencia NOAA, había puesto el foco en la primera mitad de la semana.

Según Rollero, los primeros días de julio estarán signados por el ingreso de una "ola de frío polar importante" con fuertes heladas, anticipando la caída de nieve concretamente para los días 2 y 3 de julio en la zona de las sierras y el sur bonaerense, en sintonía con el manto blanco que también cubrirá a la Patagonia y a toda la región cordillerana.

Con los principales modelos de simulación numérica coincidiendo en la severidad del pulso polar, la provincia de Buenos Aires se encamina a vivir jornadas que podrían quedar guardadas en las páginas de la historia meteorológica local.

Heladas y nieve en Buenos Aires para esta semana.

Dónde puede caer nieve en la provincia de Buenos Aires

La combinación de temperaturas bajo cero con un resto de inestabilidad genera expectativa ante la probabilidad de precipitaciones níveas en la provincia. Si bien no se espera un evento generalizado, los modelos meteorológicos indican sectores específicos bajo la lupa: