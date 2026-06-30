Pronostican 3 centímetros de nieve acumulada en Buenos Aires: cuándo llegan las nevadas
Los diferentes especialistas continúan reportando una inminente caída de nieve en diferentes zonas de la Provincia, en plena ola de frío polar.
La histórica posibilidad de que la nieve vuelva a pintar de blanco los paisajes de la provincia de Buenos Aires sumó en las últimas horas nuevos e impactantes respaldos técnicos, encendiendo las alarmas de los entusiastas del clima y de los habitantes del interior bonaerense, en plena ola de frío polar.
Lo que comenzó como una proyección aislada empieza a tomar una fuerza inusitada en los escritorios de los especialistas.
El constante ingreso de masas de aire de origen polar está configurando un escenario térmico extremo. La persistencia de estas condiciones no solo asegura heladas severas, sino que mantiene abierta la ventana temporal para que las precipitaciones se solidifiquen en niveles medios de la atmósfera y caigan en forma de copos, un fenómeno sumamente esquivo para la geografía llana de la región.
Hasta 3 centímetros de nieve acumulada en Buenos Aires
El debate y la expectativa en las redes sociales escalaron tras la publicación del ingeniero Cristian CZ, quien compartió mapas meteorológicos de alta precisión con un pronóstico alarmante y esperanzador por igual.
"Pronóstico de nieve acumulada para los próximos días en Buenos Aires y La Pampa. Hasta 3 cm de nieve se esperan en varias zonas. La Pampa, sur de Buenos Aires y partes del centro podrían ver nieve este fin de semana. ¿Listos para el invierno más blanco en años?", interpeló el especialista.
Esta nueva proyección extiende el área de cobertura del fenómeno no solo a las zonas tradicionalmente frías del sur provincial, sino que introduce de lleno a localidades del centro de la provincia de Buenos Aires y a la vecina provincia de La Pampa dentro del radar de alerta para los próximos días.
Cuándo puede nevar en Buenos Aires
Este preocupante mapa de acumulación de nieve se complementa y refuerza con lo expresado días atrás por el ingeniero Eduardo Rollero, quien analizando el prestigioso modelo americano GFS de la agencia NOAA, había puesto el foco en la primera mitad de la semana.
Según Rollero, los primeros días de julio estarán signados por el ingreso de una "ola de frío polar importante" con fuertes heladas, anticipando la caída de nieve concretamente para los días 2 y 3 de julio en la zona de las sierras y el sur bonaerense, en sintonía con el manto blanco que también cubrirá a la Patagonia y a toda la región cordillerana.
Con los principales modelos de simulación numérica coincidiendo en la severidad del pulso polar, la provincia de Buenos Aires se encamina a vivir jornadas que podrían quedar guardadas en las páginas de la historia meteorológica local.
Dónde puede caer nieve en la provincia de Buenos Aires
La combinación de temperaturas bajo cero con un resto de inestabilidad genera expectativa ante la probabilidad de precipitaciones níveas en la provincia. Si bien no se espera un evento generalizado, los modelos meteorológicos indican sectores específicos bajo la lupa:
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Sierras de Tandil y Sierra de la Ventana: Por su altura y registros térmicos, son las zonas con mayor chance de reportar reportes de aguanieve o copos aislados.
Alrededores de Balcarce: Los pronósticos señalan que durante la madrugada del jueves podrían registrarse nevadas aisladas y sin acumulación significativa en las áreas más elevadas de los alrededores de esta localidad.
Costa Atlántica: Aunque con menor probabilidad de nieve firme, la interacción del aire polar con la superficie marina más cálida podría gatillar chaparrones aislados e inestabilidad costera durante las próximas horas.
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