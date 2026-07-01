El Gobierno firmó el Decreto Nº552 y por el feriado del 6 de julio se adelanta el fin de semana largo
El intendente dictó una medida por el aniversario municipal. Conocé a quiénes afecta el feriado local del próximo 6 de julio y cómo serán los servicios.
De cara a una nueva conmemoración local, las autoridades oficializaron un beneficio para un sector de la población. Sin embargo, cabe aclarar que este feriado no genera un fin de semana largo nacional, sino que se trata de un asueto administrativo dictado originalmente en 2023 para los empleados municipales de Campana.
Qué establece el Decreto Nº 552 para Campana
La normativa fue firmada por el Intendente Municipal de Campana con el objetivo de celebrar el aniversario de la creación del partido, fundado el 6 de julio de 1885. La medida busca rendir público homenaje a Don Luis y Don Eduardo Costa, fundadores del pueblo, otorgando un marco festivo a la comunidad local.
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El alcance del decreto determina los siguientes puntos clave:
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Asueto administrativo: Se dispone el cese de actividades para el personal de la Municipalidad de Campana que cumpla tareas normales y no indispensables durante esa jornada.
Servicios esenciales: Las distintas áreas del gobierno local arbitrarán las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios públicos indispensables e ininterrumpibles.
Embanderamiento: Se establece el embanderamiento e iluminación de los frentes de los edificios públicos del municipio durante las jornadas de celebración.
Al tratarse de una medida de escala estrictamente municipal y de un asueto administrativo para la administración pública de dicha localidad, el comercio, la actividad privada y el resto de las ciudades de la provincia continuarán con su cronograma habitual sin alteraciones laborales.
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