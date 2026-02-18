Cerró Fate: el inusitado significado de su sigla, su primera planta en CABA y el ocaso en la era Javier Milei

Del apogeo tecnológico al ocaso

La expansión de la compañía fue un reflejo del desarrollo industrial argentino de mediados de siglo. En 1960 inició la construcción de su icónica planta en San Fernando, en un predio de 65 hectáreas. Allí se convirtió en una pionera tecnológica: produjo el primer neumático radial del país en 1969 y el primero con cintura de acero en 1981.

La empresa llegó a tener acuerdos con gigantes globales como General Tire, Michelin y Continental, y alcanzó una capacidad productiva superior a los cinco millones de neumáticos por año. Incluso, entre 1985 y 1989, su marca quedó inmortalizada en el pecho de las camisetas de Boca Juniors y River Plate.

Sin embargo, el declive comenzó a hacerse visible en los últimos años. En 2019, la firma ya había aplicado un recorte de 450 puestos de trabajo. La situación empeoró en 2024, cuando la directiva solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis alegando caída de ventas, un proceso que culminó hoy con el cierre definitivo de sus portones.