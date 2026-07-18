Chacho Coudet habló tras la eliminación de River: "Lo de hoy fue un papelón"
Chacho Coudet asumió la responsabilidad por la dura caída de River ante Aldosivi en Salta y analizó el flojo rendimiento del equipo.
La sorpresiva y contundente eliminación de River ante Aldosivi por la Copa Argentina caló hondo en el cuerpo técnico. Tras el pitazo final en Salta, el director técnico Chacho Coudet enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y realizó una feroz autocrítica sobre el nivel mostrado por sus dirigidos.
La dura autocrítica del Chacho Coudet
El entrenador millonario no puso paños fríos a la contundente derrota 3-1 contra el conjunto marplatense y fue categórico al evaluar el desempeño general de la plantilla en el estadio Padre Ernesto Martearena:
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Sin atenuantes: "Lo de hoy fue un papelón y no hay excusas. La imagen y lo que hemos transmitido fue muy mala", sentenció con crudeza.
Mirada hacia adelante: De cara al futuro inmediato del plantel en las competencias locales, el DT fue tajante sobre la actitud que espera de sus futbolistas: "Hay que ser valientes y revertir la situación".
Tiempo y refuerzos: Al ser consultado por el funcionamiento colectivo, el Chacho remarcó la falta de rodaje táctico: "Necesitamos tiempo de trabajo, y algunos jugadores tienen que adaptarse al club y al cambio de idea". Asimismo, le mandó un mensaje elocuente a la dirigencia: "Tenemos la intención de armar algo bueno y lindo, y necesitamos completar el mercado, pero sobre todo mejorar muchísimo. Hay que cerrar muchas cosas lo antes posible".
Cuando al entrenador se le preguntó por la situación de ciertos futbolistas que quedaron marginados de la delegación que viajó a Salta para afrontar el compromiso por el torneo federal fue contundente: "Separar los jugadores fue una decisión institucional, toda del club", explicó.
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