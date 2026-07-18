Chacho Coudet habló tras la eliminación de River: "Lo de hoy fue un papelón"

Sin atenuantes: "Lo de hoy fue un papelón y no hay excusas. La imagen y lo que hemos transmitido fue muy mala", sentenció con crudeza.

Mirada hacia adelante: De cara al futuro inmediato del plantel en las competencias locales, el DT fue tajante sobre la actitud que espera de sus futbolistas: "Hay que ser valientes y revertir la situación".