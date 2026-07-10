Ramón Díaz sugirió refuerzos para River: las dos recomendaciones para el Chacho Coudet

Rodrigo Garro

Además del puesto bajo los tres palos, Ramón también puso el foco en el mediocampo y eligió a Rodrigo Garro como el jugador ideal para sumar creatividad y características diferentes dentro del equipo. “Es un jugador extraordinario. No tiene River esa característica. Tiene calidad y es zurdo. Un volante por izquierda necesitamos”, sostuvo sobre el actual futbolista de Corinthians.

El interés por Garro no es nuevo. Antes de su llegada al fútbol brasileño, el club de Núñez siguió de cerca su situación e incluso estuvo muy cerca de concretar su incorporación. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y finalmente el mediocampista continuó su carrera en el conjunto paulista.