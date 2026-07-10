Ramón Díaz sugirió refuerzos para River: las dos recomendaciones para el Chacho Coudet
El histórico entrenador e ídolo del Millonario analizó el presente del equipo y señaló qué futbolistas considera ideales para potenciar el proyecto del entrenador.
La opinión de Ramón Díaz continúa teniendo un peso especial cada vez que habla sobre River. Dueño de una trayectoria única como futbolista y entrenador del club, el riojano volvió a referirse al presente del Millonario y dejó dos recomendaciones puntuales para reforzar el plantel que conduce Eduardo Coudet de cara a los próximos desafíos.
A lo largo de su historia, el Millonario tuvo grandes referentes tanto dentro como fuera de la cancha, pero pocos lograron convertirse en ídolos desempeñándose como jugadores y entrenadores. Ramón integra ese selecto grupo junto a Ángel Labruna y Marcelo Gallardo, gracias a una carrera marcada por títulos, protagonismo y una fuerte identificación con la institución.
Su primera etapa como futbolista se desarrolló entre finales de la década del setenta y comienzos de los ochenta, mientras que luego regresó a principios de los noventa para completar un nuevo ciclo con la camiseta del club. Sin embargo, fue desde el banco de suplentes donde dejó una huella todavía más profunda, conquistando numerosos campeonatos y consolidándose como uno de los técnicos más exitosos en la historia riverplatense.
Orlando Gill y Rodrigo Garro, las recomendaciones de Ramón Díaz para Chacho Coudet
En una entrevista concedida a La Página Millonaria, Ramón fue consultado sobre qué incorporaciones le gustaría ver en el equipo de Coudet y no dudó en mencionar dos futbolistas que, a su entender, podrían potenciar el rendimiento del plantel. El primero de ellos fue Orlando Gill, arquero paraguayo que actualmente defiende el arco de San Lorenzo.
El riojano destacó especialmente el potencial del guardameta y consideró que representa una apuesta importante tanto desde lo deportivo como desde lo económico. “Un futuro enorme. Los de San Lorenzo me van a matar, yo los quiero mucho, pero me gusta. Es gente con un futuro donde se puede hacer una revaloración económica increíble, que compita con el que está“, afirmó al referirse al arquero.
Además del puesto bajo los tres palos, Ramón también puso el foco en el mediocampo y eligió a Rodrigo Garro como el jugador ideal para sumar creatividad y características diferentes dentro del equipo. “Es un jugador extraordinario. No tiene River esa característica. Tiene calidad y es zurdo. Un volante por izquierda necesitamos”, sostuvo sobre el actual futbolista de Corinthians.
El interés por Garro no es nuevo. Antes de su llegada al fútbol brasileño, el club de Núñez siguió de cerca su situación e incluso estuvo muy cerca de concretar su incorporación. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y finalmente el mediocampista continuó su carrera en el conjunto paulista.
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