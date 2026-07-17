Batacazo mundial en Copa Argentina: Aldosivi le ganó 3 a 1 a River y lo dejó afuera

Los goles de Aldosivi para avanzar en la Copa Argentina

El desarrollo del encuentro fue adverso para los de Núñez desde el inicio. Aldosivi abrió el marcador a los 11 minutos de juego cuando el delantero Tomás Fernández capturó una pelota suelta dentro del área y sacó un potente remate. La ventaja se estiró a los 29 minutos tras una gran jugada colectiva por la banda izquierda que culminó el atacante Nicolás Cordero, empujando la pelota para sellar el 2 a 0 parcial.