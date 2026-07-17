Batacazo mundial en Copa Argentina: Aldosivi le ganó 3 a 1 a River y lo dejó afuera
En un partido para el olvido, River no logró hacer pie en Salta, cayó frente a Aldosivi por 3 a 1 y se despidió temprano de la actual Copa Argentina.
Con un rendimiento muy desdibujado y evidentes problemas defensivos, River perdió frente a Aldosivi, que demostró una gran efectividad y logró avanzar de ronda en la actual edición de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Eduardo Coudet sufrió un duro golpe táctico en la provincia de Salta.
Los goles de Aldosivi para avanzar en la Copa Argentina
El desarrollo del encuentro fue adverso para los de Núñez desde el inicio. Aldosivi abrió el marcador a los 11 minutos de juego cuando el delantero Tomás Fernández capturó una pelota suelta dentro del área y sacó un potente remate. La ventaja se estiró a los 29 minutos tras una gran jugada colectiva por la banda izquierda que culminó el atacante Nicolás Cordero, empujando la pelota para sellar el 2 a 0 parcial.
En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Israel Damonte volvió a golpear rápido. A los 10 minutos, un remate al arco encontró el desvío de Fernández, quien concretó su doblete personal y puso el contundente 3 a 0 en una noche muy particular, donde incluso debió contenerse un incendio forestal en las inmediaciones del estadio durante el entretiempo.
A pesar de las modificaciones tácticas, el equipo millonario no encontró grandes respuestas futbolísticas y recién pudo llegar al descuento a los 41 minutos de la etapa complementaria, gracias a un remate lejano de Lautaro Pereyra que se desvió de manera fortuita en el colombiano Rafael Santos Borré. Finalmente, el pitazo marcó un triunfo memorable para el conjunto marplatense, que en los octavos de final se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario