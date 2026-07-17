Feriado el lunes y el martes tras la final del Mundial 2026: los escenarios que baraja Javier Milei

Feriado el lunes y el martes tras la final del Mundial 2026: las alternativas que define Javier Milei

Aquel beneficio se otorgó para el martes 20 de diciembre (dos días después de la final), coincidiendo exactamente con el día del arribo del avión de los campeones a Ezeiza y la mítica e histórica caravana que movilizó a más de cinco millones de personas. En esa oportunidad, la medida exceptuó a los bancos y a la AFIP, que funcionaron hasta el mediodía para no paralizar el sistema financiero.