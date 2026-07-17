Feriado el lunes y el martes tras la final del Mundial 2026: los escenarios que baraja Javier Milei
A menos de dos días del choque crucial entre Argentina y España, la Casa Rosada analiza decretar feriado o asueto según el esquema que definan AFA y jugadores.
La cuenta regresiva para la gran final del Mundial 2026 en Nueva Jersey tiene a todo el país en vilo, y la expectativa por un posible bicampeonato de la Selección Argentina reavivó una duda recurrente en las oficinas y las calles: ¿habrá feriado o asueto el día después del partido?
Desde el Gobierno Nacional confirmaron que la posibilidad “está en evaluación” y forma parte de las distintas carpetas que se manejan dentro del operativo de seguridad para el regreso de la delegación al país, remarcando que el esquema se activará "con el resultado que sea".
La actual gestión tiene como espejo directo lo ocurrido hace cuatro años tras la gesta en Doha. En aquel diciembre de 2022, el entonces presidente Alberto Fernández decretó el Feriado Nacional a través del DNU 842/2022.
Aquel beneficio se otorgó para el martes 20 de diciembre (dos días después de la final), coincidiendo exactamente con el día del arribo del avión de los campeones a Ezeiza y la mítica e histórica caravana que movilizó a más de cinco millones de personas. En esa oportunidad, la medida exceptuó a los bancos y a la AFIP, que funcionaron hasta el mediodía para no paralizar el sistema financiero.
¿Feriado tras la final del Mundial 2026? Los escenarios que analiza la Casa Rosada
En esta ocasión, la decisión final no está tomada y la botonera administrativa dependerá de una ingeniería que involucra a varios actores:
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Logística del plantel: La medida final quedará supeditada a la fecha exacta de regreso del vuelo chárter desde Estados Unidos, el lugar de arribo y la modalidad de festejo que acepte el plantel liderado por Lionel Messi.
Feriado vs. Asueto: El Gobierno aún debate si, en caso de avanzar, se inclinará por un feriado nacional (que paraliza la actividad de los sectores público y privado) o por un asueto administrativo, el cual suele limitarse de manera exclusiva a los trabajadores de la administración pública nacional.
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