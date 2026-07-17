River define el equipo para enfrentar a Aldosivi: la única duda de Coudet en el 11 titular
El Millonario debutará esta noche en el segundo semestre por los 16avos de final de la Copa Argentina con varias caras nuevas y la ausencia de Sebastián Driussi por lesión.
River volverá a competir oficialmente luego del receso provocado por el Mundial 2026 y este viernes afrontará un nuevo desafío por la Copa Argentina. Desde las 21:45, el equipo de Eduardo Coudet se medirá con Aldosivi en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta por los 16avos de final del certamen, en un encuentro que marcará el estreno oficial de varios refuerzos y también el inicio de una nueva etapa para el plantel.
Con la baja confirmada de Sebastián Driussi, quien continúa recuperándose de un desgarro, el entrenador terminó de delinear gran parte de la formación titular. Sin embargo, todavía mantiene una duda importante en la ofensiva: definir quién será el acompañante de Facundo Colidio. Las alternativas que maneja el cuerpo técnico son tres: Joaquín Freitas aparece como el principal candidato para ocupar ese lugar, aunque Rafael Borré y Lucas Beltrán también continúan con posibilidades de integrar el once inicial.
Todo indica que el juvenil tiene una ventaja sobre sus competidores. Durante la pretemporada trabajó prácticamente desde el inicio junto al resto del plantel tanto en Ezeiza como en Alicante, situación que le permitió llegar con mayor ritmo futbolístico. La única ausencia del atacante durante esa preparación estuvo vinculada a su participación con la Selección Argentina en los trabajos previos al Mundial 2026.
Una vez reincorporado, recuperó rápidamente terreno y dejó buenas sensaciones para el entrenador. En cambio, tanto Borré como Beltrán todavía atraviesan el proceso de adaptación luego de sus regresos al club en el actual mercado de pases, aspecto que también pesa al momento de definir la alineación.
En el resto del equipo prácticamente no existen interrogantes. Bajo los tres palos estará Santiago Beltrán, mientras que una de las novedades más importantes será el debut oficial del uruguayo Giovanni González como lateral derecho. La defensa se completará con Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero como zagueros centrales, mientras que Marcos Acuña ocupará el sector izquierdo de la última línea.
En la mitad de la cancha también habrá un estreno. Mauro Arambarri tendrá su primera presentación oficial con la camiseta de River y será uno de los encargados de darle equilibrio al equipo.
El volante uruguayo estará acompañado por Fausto Vera y Lucas Silva, aunque Aníbal Moreno todavía conserva una mínima posibilidad de meterse en la formación si responde favorablemente desde lo físico. El ex Racing continúa recuperándose del esguince de tobillo sufrido en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, lesión que condicionó gran parte de su preparación.
Más adelantado aparecerá Tomás Galván, futbolista al que Coudet considera clave para conectar el mediocampo con los delanteros y encontrar espacios entre las líneas defensivas del "Tiburón". El objetivo del entrenador será que el mediocampista pueda abastecer de juego a Colidio y al delantero que finalmente resulte elegido para completar el ataque.
El 11 del Chacho Coudet para que River enfrente a Aldosivi por la Copa Argentina 2026
De no producirse cambios de último momento, River formaría con Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Fausto Vera, Lucas Silva o Aníbal Moreno; Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.
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