River define el equipo para enfrentar a Aldosivi: la única duda de Coudet en el 11 titular

En la mitad de la cancha también habrá un estreno. Mauro Arambarri tendrá su primera presentación oficial con la camiseta de River y será uno de los encargados de darle equilibrio al equipo.

El volante uruguayo estará acompañado por Fausto Vera y Lucas Silva, aunque Aníbal Moreno todavía conserva una mínima posibilidad de meterse en la formación si responde favorablemente desde lo físico. El ex Racing continúa recuperándose del esguince de tobillo sufrido en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, lesión que condicionó gran parte de su preparación.

Más adelantado aparecerá Tomás Galván, futbolista al que Coudet considera clave para conectar el mediocampo con los delanteros y encontrar espacios entre las líneas defensivas del "Tiburón". El objetivo del entrenador será que el mediocampista pueda abastecer de juego a Colidio y al delantero que finalmente resulte elegido para completar el ataque.

El 11 del Chacho Coudet para que River enfrente a Aldosivi por la Copa Argentina 2026

De no producirse cambios de último momento, River formaría con Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Fausto Vera, Lucas Silva o Aníbal Moreno; Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.