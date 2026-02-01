"Chúpame la p...": la furiosa respuesta de Luciano Vietto a ESPN por una foto

Todo comenzó cuando el medio deportivo publicó una imagen del jugador realizando la entrada en calor en el Nuevo Gasómetro con la leyenda: "¿TENDRÁ SU DEBUT? Luciano Vietto hace la entrada en calor a la espera de sumar sus primeros minutos con la camiseta de San Lorenzo". La foto, que marcaba un plano donde la indumentaria se le ceñía al cuerpo, generó comentarios sobre su estado físico.