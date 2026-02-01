Los dramáticos mensajes de Vicente Viloni que despertaron preocupación: "No puedo más"
Preocupación en las redes sociales. El ídolo de "100% Lucha" publicó tuits de soledad, alcohol y depresión. "Solo me quedan ustedes", escribió Vicente Viloni.
Una serie de mensajes publicados en la red social X (ex Twitter) por Vicente Viloni, el máximo referente de "100% Lucha", encendió las alarmas entre sus seguidores y fanáticos. El luchador utilizó su cuenta oficial para expresar un difícil momento personal, con frases cargadas de angustia que rápidamente se viralizaron.
"Soy todo lo que está mal", fue uno de los primeros posteos que llamó la atención. Minutos después, la situación pareció agravarse cuando hizo referencia al consumo de bebidas alcohólicas en un estado de vulnerabilidad: "¿Cuando estás deprimido ves doble o es el puto alcohol?".
IMPORTANTE: "Chúpame la p...": la furiosa respuesta de Luciano Vietto a ESPN por una foto
"Perdón, estoy tan solo"
La catarsis del ídolo popular continuó con mensajes que denotaban una profunda soledad. "Perdón, estoy tan solo que hablo boludeces. Hasta pronto", escribió, generando una ola de respuestas de usuarios que intentaban contenerlo.
Sin embargo, el ida y vuelta en las redes sociales con los fans expuso aún más su estado anímico. Ante el mensaje de una usuaria que le aseguró que gracias a él "hace ejercicio a diario" y que es "una inspiración para millones de jóvenes para superar obstáculos", Viloni respondió tajante: "Soy una mierda".
El pedido desesperado de Vicente Viloni
La secuencia de tuits culminó con frases desgarradoras que dejaron en evidencia la crisis que atraviesa el luchador. "Solo me quedan ustedes, no me dejen nunca", rogó a sus seguidores, para luego cerrar con un texto con errores de tipeo que sugiere un límite emocional: "Perdom. No puedob mas".
Los fanáticos se mantienen en alerta, enviando mensajes de apoyo y pidiendo que el entorno del deportista intervenga para brindarle contención.
Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis: Si vos o alguien que conocés está pasando por un momento difícil, podés llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o al (011) 5275-1135 (desde todo el país).
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario