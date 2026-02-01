Los dramáticos mensajes de Vicente Viloni que despertaron preocupación: "No puedo más"

Los fanáticos se mantienen en alerta, enviando mensajes de apoyo y pidiendo que el entorno del deportista intervenga para brindarle contención.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis: Si vos o alguien que conocés está pasando por un momento difícil, podés llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o al (011) 5275-1135 (desde todo el país).