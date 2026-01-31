"Me cansé de que la sogueen": trabajó en Cebollitas, Azul Televisión y Magic Kids y busca empleo desespereado
Ramiro Rodríguez, figura infantil de los 90 y 2000, pidió ayuda en Instagram para conseguir empleo en gastronomía. La campaña viral para darle trabajo.
Las redes sociales se movilizaron en las últimas horas para darle trabajo a una cara muy conocida para la generación que creció frente a la televisión en los 90 y los 2000. Se trata de Ramiro Rodríguez, el conductor del ciclo Azul Toon y de Zona Virtual en Magic Kids, quien se encuentra en la búsqueda activa de empleo.
IMPORTANTE: Fuerte cruce entre Laura Ubfal y Marisa Brel en LAM: "Te quiero demandar"
La iniciativa fue difundida por el periodista Hernán Panessi en la red social X (ex Twitter), quien compartió el pedido del actor: "Siempre les comparto data histórica y hoy vengo con un pedido para un histórico: Ramiro está buscando laburo en cocina, locales de ropa o lo que sea".
Un trabajo para Ramiro: "Me cansé de laburar con gente que la soguea"
A través de sus historias de Instagram, Rodríguez fue directo y sincero sobre su situación y el rubro al que apunta, alejado de las cámaras. "Amigos GASTRONÓMICOS! Estoy en búsqueda de trabajo nuevamente! (Sí, perdón... Pasa que me cansé de laburar con gente que la soguea todo el día)", escribió el ex conductor, haciendo referencia a las malas condiciones laborales que enfrentó recientemente.
Su solicitud es concreta: "Si en sus trabajos buscan Bachero o Ayudante de Cocina, peguenme el grito así mando un CV".
Un CV cargado de nostalgia
Más allá de su presente en la gastronomía, el currículum de Ramiro desbloquea recuerdos inmediatos. Su carrera incluye:
-
Cebollitas: Interpretó al personaje "El Vasco" entre 1997 y 1998 en Telefe.
Azul Toon: Fue la cara del bloque infantil de Azul Televisión entre 1999 y 2002.
Zona Virtual: Condujo el emblemático ciclo de tecnología y videojuegos en el canal de cable Magic Kids a partir de 2003.
Además, tuvo participaciones en publicidades para marcas masivas como Cindor, Coca-Cola y Hellman's, y actuó en la novela "Mi Ex" junto a Rodolfo Bebán y Nora Cárpena.
Quienes tengan datos para aportar, pueden contactarlo a través de su Instagram: @ramirorodriguezlourido33.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario