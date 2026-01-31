Denunció que una patota de "chicos bien" racistas atacó a su amigo pero la verdad era otra

Fue en ese momento de ausencia de los padres de Thiago que ocurrió el ataque, aunque más tarde se supo que no fueron patoteros los autores sino, por el contrario, alguien allegado a la víctima desde su infancia.

Las imágenes que destruyeron la mentira y la confesión del atacante

muelle de pinamar

Con el transcurrir de las horas, la versión de los amigos de Thiago se derrumbó con un giro inesperado: había sido uno de sus amigos, un año mayor que él, quien lo golpeó brutalmente, hasta desmayarlo.

La confesión del atacante, sin embargo, no fue espontánea: se produjo luego de que las autoridades visualizaran las imágenes captadas por las cámaras del centro de monitoreo del municipio, ubicadas en el lugar.

"Estoy destrozado. No lo puedo creer", declaró Sebastián, padre de Thiago, quien explicó que "mi hijo no iba a mandar al frente a sus amigos" que, por primera vez, habían acompañado a la familia en el veraneo.

“Nosotros somos de Temperley, venimos todos los años porque tenemos a la familia de mi mujer. Cada año mi hijo me dice: ‘Pa, ¿puedo llevar a mis amigos?’”, y los trajeron. Para el dolido padre, "estaban jodiendo, uno se calentó y el de 17 le pegó mal a Thiago".

“Me mintieron. Estoy triste y decepcionado con ellos. Los conozco de nacimiento a los dos”, se lamentó, comentando que “estaban jugando de mano y el otro se calentó y le pegó a mi hijo… Le pregunté por qué, no me lo dijo de entrada y se puso a llorar”, completó en declaraciones televisivas.

Mientras tanto, el adolescente sigue internado y tras la denuncia de la familia por la presunta intervención de una patota de chicos bien, el caso quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, de Pinamar, quien dispuso la detención del agresor.

Pero Sebastián no quiere tomar represalias: "No quiero que lo detengan", pidió a las autoridades sobre la situación del amigo de su hijo, a quien conoce desde siempre.