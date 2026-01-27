Luciano Vietto firmó un particular contrato para jugar en San Lorenzo: todos los detalles
El delantero buscará consolidarse en el equipo de Damián Ayude tras un período marcado por las lesiones en su último paso por el Racing de Gustavo Costas.
San Lorenzo continúa activo en el mercado de pases y cerró una incorporación que genera expectativas en Boedo: Luciano Vietto. El delantero, que llega libre tras su paso por Racing, firmó un contrato particular que contempla un vínculo inicial por un año, con la posibilidad de extenderlo por dos temporadas más si cumple determinados objetivos deportivos vinculados al porcentaje de partidos disputados.
Una fórmula que protege al club y, al mismo tiempo, le ofrece al futbolista una oportunidad concreta de relanzar su carrera. La llegada de Vietto representa una apuesta medida para el Ciclón, que suma jerarquía ofensiva sin comprometer su economía. El atacante cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol europeo, con pasos por clubes como Villarreal, Atlético Madrid y Fulham, entre otros, y también con experiencia reciente en el plano internacional a nivel sudamericano.
En la Academia de Avellaneda, si bien no logró continuidad plena, dejó su huella en momentos importantes y fue parte de la obtención de la Copa Sudamericana y la Recopa. Durante el año 2025, el exdelantero del conjunto blanquiceleste disputó 29 encuentros oficiales, en los que convirtió cinco goles y aportó una asistencia.
Sin embargo, su temporada estuvo atravesada por problemas físicos, principalmente molestias de espalda, que lo marginaron de 16 partidos. Ese historial es uno de los motivos por los cuales San Lorenzo optó por un contrato con cláusulas de extensión condicionadas, apostando a su recuperación y regularidad.
En sus primeras declaraciones, Vietto se mostró entusiasmado y sincero respecto a su estado actual. “Físicamente me encuentro bastante bien. Estuve entrenando solo, aunque no es lo mismo que hacerlo con compañeros. Esa es la parte que más necesito”, explicó en su llegada a la revisión médica. Además, destacó la importancia del contacto con el entrenador: “Hablé con Damián Ayude y eso fue bastante importante. San Lorenzo me está dando una oportunidad”.
El delantero también remarcó sus ganas de volver a sentirse protagonista y dejar atrás un período irregular: “Tengo ganas de demostrar que me queda mucho fútbol por dar”. En ese sentido, el cuerpo técnico evaluará día a día su evolución para definir cuándo podrá estar a disposición, incluso con la chance de que pueda sumar minutos el próximo fin de semana si las condiciones físicas lo permiten.
Si bien Vietto había sido sondeado por otros clubes del fútbol argentino como Argentinos Juniors, Talleres y Estudiantes, además de Colo Colo desde Chile, la propuesta de San Lorenzo terminó siendo la más convincente. El club de Boedo confía en que, con continuidad y sin lesiones, el atacante pueda transformarse en una pieza clave del esquema ofensivo y devolver con rendimiento la confianza depositada. Para Vietto, el desafío está claro: aprovechar esta nueva oportunidad y reencontrarse con su mejor versión.
