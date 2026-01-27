Luciano Vietto firmó un particular contrato para jugar en San Lorenzo: todos los detalles

luciano vietto 1

El delantero también remarcó sus ganas de volver a sentirse protagonista y dejar atrás un período irregular: “Tengo ganas de demostrar que me queda mucho fútbol por dar”. En ese sentido, el cuerpo técnico evaluará día a día su evolución para definir cuándo podrá estar a disposición, incluso con la chance de que pueda sumar minutos el próximo fin de semana si las condiciones físicas lo permiten.

Si bien Vietto había sido sondeado por otros clubes del fútbol argentino como Argentinos Juniors, Talleres y Estudiantes, además de Colo Colo desde Chile, la propuesta de San Lorenzo terminó siendo la más convincente. El club de Boedo confía en que, con continuidad y sin lesiones, el atacante pueda transformarse en una pieza clave del esquema ofensivo y devolver con rendimiento la confianza depositada. Para Vietto, el desafío está claro: aprovechar esta nueva oportunidad y reencontrarse con su mejor versión.