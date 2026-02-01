La temperatura en Buenos Aires se desplomará casi diez grados cuándo llegue el tormentón de cuatro días

Sin embargo, el grueso del agua y el verdadero descenso de temperatura llegarán el viernes 6 de febrero. Para ese día se esperan lluvias fuertes (con una probabilidad del 80% y una caída estimada de 9.1 mm), lo que provocará que la máxima se desplome de los 35°C del jueves a unos agradables 27°C, concretando una baja de 8 grados en menos de 24 horas.