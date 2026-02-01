La temperatura en Buenos Aires se desplomará casi diez grados cuándo llegue el tormentón de cuatro días
Tras un inicio de semana con una temperatura máxima de 35 grados, el alivio llegará acompañado de tormentas. El pronóstico del tiempo extendido.
Los vecinos de Buenos Aires deberán soportar unos días más de calor agobiante antes de la llegada del ansiado alivio. Según el pronóstico del tiempo extendido, la alta temperatura tiene los días contados y una serie de tormentas traerá un marcado descenso térmico hacia el final de la semana.
Antes del agua, habrá que transpirar. Para este martes 3 de febrero se espera una jornada de sol pleno con una máxima que tocará los 35°C. El calor se mantendrá intenso hasta el jueves 5, día en que el termómetro volverá a marcar 35°C de máxima, pero con un cambio drástico en las condiciones hacia la tarde.
El inicio de la tormenta y el alivio
El cambio de tiempo comenzará el jueves 5 de febrero, jornada para la cual se pronostican tormentas eléctricas con una probabilidad de precipitación del 70% y un acumulado inicial de 0.3 mm.
Sin embargo, el grueso del agua y el verdadero descenso de temperatura llegarán el viernes 6 de febrero. Para ese día se esperan lluvias fuertes (con una probabilidad del 80% y una caída estimada de 9.1 mm), lo que provocará que la máxima se desplome de los 35°C del jueves a unos agradables 27°C, concretando una baja de 8 grados en menos de 24 horas.
¿Cómo sigue el fin de semana y la próxima semana?
Tras el primer paso del frente de tormenta, el fin de semana dará un respiro momentáneo. Se espera cielo parcialmente nublado a soleado para el sábado 7 y domingo 8, con temperaturas máximas que se estabilizarán en los 27°C y mínimas agradables de entre 18°C y 20°C.
Pero atención, porque la inestabilidad volverá para completar el ciclo de mal tiempo. El lunes 9 y martes 10 regresarán las lluvias, con probabilidades del 50% y 30% respectivamente, elevando nuevamente la temperatura a 33°C el lunes antes de volver a descender hacia el miércoles.
