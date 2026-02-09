Ciberseguridad: el Gobierno designó a la cúpula del nuevo Centro Nacional encargado de proteger al Estado

El Gobierno nacional avanzó este lunes con la puesta en marcha operativa del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC). Mediante la publicación del Decreto 92/2026 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo formalizó las designaciones de las máximas autoridades de este organismo descentralizado, que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.