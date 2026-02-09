Ciberseguridad: el Gobierno designó a la cúpula del nuevo Centro Nacional encargado de proteger al Estado
A través del Decreto 92/2026 del Boletín Oficial, Javier Milei nombró a Ariel Waissbein y Ezequiel Gutesman al frente del Centro Nacional de Ciberseguridad.
El Gobierno nacional avanzó este lunes con la puesta en marcha operativa del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC). Mediante la publicación del Decreto 92/2026 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo formalizó las designaciones de las máximas autoridades de este organismo descentralizado, que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La normativa designa al doctor Ariel Waissbein como Director Ejecutivo del ente, otorgándole rango y jerarquía de Subsecretario. Asimismo, se nombró a Ezequiel David Gutesman como Subdirector Ejecutivo del organismo.
La misión del escudo de ciberseguridad nacional
El Centro Nacional de Ciberseguridad fue creado a finales de 2025 (por el Decreto 941/25) bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Su objetivo central es planificar, ejecutar y supervisar políticas destinadas a la defensa del ciberespacio de interés nacional.
Entre sus funciones críticas se destacan:
Proteger las infraestructuras críticas de información.
Resguardar los activos digitales estratégicos del Estado Nacional.
Asegurar los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales.
Las designaciones llevan las firmas del presidente Javier Milei y de Manuel Adorni.
