Un tormentón bañará de lluvias el día más esperado por las parejas

El mal tiempo persistirá durante la tarde dominical, con nuevos episodios de tormenta previstos para las 12:00 y las 15:00 horas, acompañados de ráfagas de viento del sector Oeste que podrían alcanzar los 41 km/h. Recién hacia la noche del domingo, con la rotación del viento al Sur, las condiciones comenzarán a mejorar y bajará la temperatura a 22°C.