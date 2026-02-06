Un tormentón bañará de lluvias el día más esperado por las parejas
El pronóstico para este San Valentín anticipa un final de fiesta pasado por agua. Si bien el sábado arranca despejado, un tormentón puede arruinar el brindis.
Los planes al aire libre para celebrar el Día de los Enamorados deberán tener un "plan B". Si bien este sábado 14 de febrero amanecerá con buenas condiciones, el servicio meteorológico advierte que el clima desmejorará hacia el final de la jornada, culminando con un tormentón sjusto en el cierre de la fecha romántica.
La mañana y el mediodía se presentarán agradables, con cielo parcialmente nuboso y una sensación térmica que trepará a los 31°C hacia las 12:00 horas. Sin embargo, a las 15:00 se espera la primera inestabilidad con lluvias débiles, aunque la temperatura se mantendrá en 28°C.
La cena, a salvo; el brindis, no
Para quienes tengan reservas para cenar, el clima dará una tregua temporal. A las 21:00, momento clave de las citas, el cielo estará parcialmente nuboso con 26°C y viento del Noreste, permitiendo disfrutar de la velada.
Pero atención al regreso a casa: a la medianoche (00:00), justo cuando termina el Día de San Valentín, se desatará una tormenta con actividad eléctrica y chaparrones.
Un domingo inestable
La inestabilidad se extenderá durante toda la madrugada y el día del domingo 15 de febrero. A las 03:00 AM continuarán las tormentas con un acumulado de 1 mm.
El mal tiempo persistirá durante la tarde dominical, con nuevos episodios de tormenta previstos para las 12:00 y las 15:00 horas, acompañados de ráfagas de viento del sector Oeste que podrían alcanzar los 41 km/h. Recién hacia la noche del domingo, con la rotación del viento al Sur, las condiciones comenzarán a mejorar y bajará la temperatura a 22°C.
