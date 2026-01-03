El Ministerio de Seguridad aseguró que Argentina no refugiará a colaboradores de Nicolás Maduro
Alineado con la política invasora de Donald Trump, el gobierno de Javier Milei lanzó un comunicado anticipando su postura sobre los aliados de Maduro.
Tras el secuestro de Nicolás Maduro y la invasión de Estados Unidos a Venezuela, el gobierno de Javier Milei se mostró profundamente contento por la acción estadounidense. En este sentido, un comunicado del Ministerio de Seguridad volvió a demostrar la alineación de la gestión libertaria con la del republicano.
"El Ministerio de Seguridad Nacional informa que, a través de la Dirección Nacional de Migraciones y en coordinación con otros organismos del Estado Nacional, se adoptaron nuevas medidas migratorias vinculadas a ciudadanos venezolanos relacionados con el régimen de Nicolás Maduro", comienza indicando el escrito en redes sociales.
Y agrega: "Las disposiciones establecen restricciones de ingreso para funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios asociados al régimen y personas sancionadas por otros países, con el fin de impedir que utilicen a la Argentina como destino de refugio. La Argentina no otorgará amparo a colaboradores del régimen de Maduro".
Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro capturado
Trump confirmó que Maduro fue llevado a Nueva York en un buque militar y será juzgado por narcoterrorismo El presidente de EE.UU. dijo que vio “en directo” la captura del mandatario venezolano y aseguró que la operación fue “muy bien organizada”.
Luego subió, además, la primera foto de Nicolás Maduro en el buque militar USS Iwo Jima que lo traslada a Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que siguió "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, comparando el operativo militar con una producción de entretenimiento.
Durante una entrevista concedida a la emisora Fox, el líder republicano brindó detalles sobre la supervisión de la maniobra desde la Casa Blanca y aseguró: "La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos".
El mandatario declaró que la intervención resultó "muy bien organizada" y se saldó sin víctimas estadounidenses.
