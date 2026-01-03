El Ministerio de Seguridad aseguró que Argentina no refugiará a colaboradores de Nicolás Maduro

Luego subió, además, la primera foto de Nicolás Maduro en el buque militar USS Iwo Jima que lo traslada a Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que siguió "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, comparando el operativo militar con una producción de entretenimiento.

Durante una entrevista concedida a la emisora Fox, el líder republicano brindó detalles sobre la supervisión de la maniobra desde la Casa Blanca y aseguró: "La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos".

El mandatario declaró que la intervención resultó "muy bien organizada" y se saldó sin víctimas estadounidenses.

maduro