Precios: hay remarcaciones del 20% y aumentos preventivos en la Ciudad

Comerciantes de la zona de Once dicen que hubo un boom de compras de pymes textiles que buscaban adelantar la adquisición de insumos por temor a aumentos inminente

Julia Louis, una empresaria pyme que produce uniformes promocionales para agencias publicitarias y empresas, dijo a ese medio: “Ayer pude comprar telas, pero con un aumento preventivo del 20%”.

Y explicó: “En lo que hace a telas, los negocios venden, aunque con subas. Otros insumos están faltando o los proveedores prefieren no vender por ahora, como telas, botones, cierres, entretela, wata y elásticos”.

Sobre el inicio de la semana, la demanda por parte de comercios y pymes que buscaron stockearse de insumos por temor a una suba de precios fue excesiva. Deshacerse de pesos para quedar invertidos en bienes.

Matías Wilson, economista de la Cámara de Comercio y Servicios (CAC) dijo a Infobae que lo que se ve en Once porque sucede a plena vista ocurre en todos los rubros de la economía en estas horas.

“El sistema de precios es recontra complicado y está regido por la moneda. Cuando esa institución económica empieza a perder base y credibilidad, se pierden referencias. En una situación de incertidumbre política que se suma a una tendencia de inestabilidad macro se genera una distorsión de precios, perdés la referencia y se traban las operaciones”, explicó.

“Algunos detienen las ventas por unos días. Pero el comercio necesita vender y, si no hay referencia, lo que suele pasar es que se cubran con aumentos. Esto no pasa en una economía que no tiene experiencia con la inflación, los argentinos conocen el paño y sus comportamientos se adaptan a eso”, dijo.