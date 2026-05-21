Alarma entre los mayoristas por la crisis económica: balance negativo y pocas expectativas de mejora

Por otro lado, el 28% de los consultados aseguró que afronta una "mala" situación económica y solo el 8% afirmó que se encuentra en un buen momento. Asimismo, el 30,7% manifestó dificultades para el acceso al crédito, con solamente un 2,7% que arguyó facilidades.

En cuanto a los factores que fueron apuntados como limitadores de la actividad comercial, se indicó la demanda en un 57,3% (desde el 52,5% en el trimestre pasado), seguido por el costo laboral en un 21,3% (desde el 25%) y el costo de financiamiento en un 6,7% (desde el 7,5%).

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Fuerte suba de precios mayoristas

Como se sabe, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó recientemente que el nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en abril un aumento de 5,2% respecto del mes anterior, duplicando el índice de precios al consumidor (IPC) para el mismo mes, que según el organismo oficial se ubicó en 2,6%.

La fuerte suba en los precios mayoristas se produjo como consecuencia de la suba de 5,3% en los "Productos nacionales" y de 2,5% en los "Productos importados". Dentro de los "Productos nacionales", las divisiones con mayor incidencia fueron "Petróleo crudo y gas", con 2,09%; "Productos refinados del petróleo", con 1,63%; "Sustancias y productos químicos", con 0,46%; "Alimentos y bebidas", con 0,26%, y "Productos de caucho y plástico", con 0,18%.