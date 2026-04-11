Comunicado de la línea aérea tras la amenaza de bomba en Jujuy: "cancelaciones y demoras"
La aerolínea Flybondi emitió un duro comunicado tras la falsa amenaza de bomba de un pasajero en Jujuy. Advirtieron demoras y posibles acciones legales.
Flybondi se pronunció tras la falsa amenaza de bomba realizada por un futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el Aeropuerto Internacional de San Salvador de Jujuy. El repudiable incidente obligó a evacuar la aeronave, provocando severas complicaciones en la programación, cancelación de vuelos y graves demoras operativas.
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El comunicado oficial de Flybondi y la bronca por las demoras
A través de un escrito difundido este sábado 11 de abril, la empresa brindó detalles sobre lo ocurrido con el vuelo FO5181, que debía partir a las 13:25 desde la terminal Gobernador
Horacio Guzmán rumbo a Buenos Aires. Según precisaron, al recibir la amenaza verbal se activaron de inmediato los estrictos protocolos de seguridad a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La firma destacó su extrema preocupación por la reiteración de este tipo de episodios en el norte del país y reveló que se encuentran trabajando de manera conjunta con el Gobierno provincial, dado que "se trata del segundo hecho de estas características en las últimas 48 horas".
Impacto a pasajeros y posibles acciones legales tras la amenaza
El impacto de la imprudencia del pasajero fue directo y masivo sobre la planificación de la jornada. Desde la línea aérea confirmaron que la operatoria del día se vio gravemente afectada, advirtiendo que las demoras y cancelaciones impactaron en más de 1200 pasajeros.
Frente a los millonarios costos y perjuicios logísticos ocasionados, la compañía fue tajante respecto a los pasos a seguir en la Justicia: "Producto de esto, Flybondi evalúa impulsar las acciones que por derecho correspondan contra todos los eventuales responsables". Finalmente, aclararon que toda la información vinculada al procedimiento y los datos del individuo involucrado serán administrados exclusivamente por las autoridades competentes.
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