Comunicado de la línea aérea tras la amenaza de bomba en Jujuy: "cancelaciones y demoras"

Impacto a pasajeros y posibles acciones legales tras la amenaza

El impacto de la imprudencia del pasajero fue directo y masivo sobre la planificación de la jornada. Desde la línea aérea confirmaron que la operatoria del día se vio gravemente afectada, advirtiendo que las demoras y cancelaciones impactaron en más de 1200 pasajeros.

Frente a los millonarios costos y perjuicios logísticos ocasionados, la compañía fue tajante respecto a los pasos a seguir en la Justicia: "Producto de esto, Flybondi evalúa impulsar las acciones que por derecho correspondan contra todos los eventuales responsables". Finalmente, aclararon que toda la información vinculada al procedimiento y los datos del individuo involucrado serán administrados exclusivamente por las autoridades competentes.