Amenaza de bomba a una sinagoga de Rosario: el detenido tendría vínculos con una red extremista

Fuentes policiales describieron a ese grupo como una secta de características satánicas, neonazis y nihilistas que opera en la web, principalmente plataformas como Discord, Telegram y Roblox.

sinagoga kehila rosario En el operativo se secuestraron una notebook, artículos de electrónica y dos teléfonos celulares

Según la investigación, el grupo se dedica a captar y manipular a menores de edad para que, mediante amenazas y extorsiones, cometan actos de violencia neonazis y crimines satánicos. Además, señalaron que ya se registraron múltiples amenazas similares de esta organización contra distintas instituciones educativas argentinas.

Con el avance de la causa, los efectivos lograron rastrear la señal del correo electrónico hasta una vivienda de Rosario. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio.

sinagoga kehila rosario Efectivos de la Policía Federal allanaron la casa del principal sospechoso

Durante el procedimiento fue notificado un ciudadano argentino de 24 años, mientras que los agentes secuestraron una notebook, artículos de electrónica y dos teléfonos celulares de interés para la causa, los cuales serán peritados para determinar su posible vinculación con las amenazas.

La causa quedó caratulada como “intimidación pública” y los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.