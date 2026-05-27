Amenaza de bomba a una sinagoga de Rosario: el detenido tendría vínculos con una red extremista
El sospechoso, de 24 años, sería integrante de la organización extremista internacional “764”, una secta de características satánicas, neonazis y nihilistas.
Un operativo de la Policía Federal Argentina realizado en Rosario encendió las alarmas por una grave amenaza de bomba a una sinagoga de la colectividad judía. Por el hecho, notificaron a un sospechoso de 24 años luego de que se comprobaran sus vínculos con una organización extremista internacional.
Qué decía el mail de la amenaza de bomba
La investigación comenzó luego de que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) denunciara la recepción de un correo electrónico en el que un hombre aseguraba haber colocado un artefacto explosivo en la sinagoga Kehila, ubicada sobre calle Paraguay al 1100.
Según informaron fuentes policiales, el mensaje no solo advertía sobre la supuesta colocación de una bomba, sino que además incluía amenazas de una posible masacre. En el mismo texto, el remitente adjuntó links de las redes sociales Facebook y Discord donde manifestaba que transmitiría en vivo la explosión, y aseguraba que, si alguien quedaba con vida, “lo remataría a tiros”.
A partir de la denuncia, el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Rosario, encabezada por la fiscal Federica Tiscornia Noel, intervino en el caso y convocó a los efectivos de la División Antiterrorista de la Policía Federal para identificar y localizar al sospechoso.
Los investigadores realizaron tareas de inteligencia y rastreo informático mediante la aplicación de la metodología OSINT (Open Source Intelligence), utilizada para analizar información obtenida de fuentes abiertas en Internet. De acuerdo con la pesquisa, lograron detectar a un hombre que se presentaba en redes como integrante de la organización extremista internacional “764”.
Fuentes policiales describieron a ese grupo como una secta de características satánicas, neonazis y nihilistas que opera en la web, principalmente plataformas como Discord, Telegram y Roblox.
Según la investigación, el grupo se dedica a captar y manipular a menores de edad para que, mediante amenazas y extorsiones, cometan actos de violencia neonazis y crimines satánicos. Además, señalaron que ya se registraron múltiples amenazas similares de esta organización contra distintas instituciones educativas argentinas.
Con el avance de la causa, los efectivos lograron rastrear la señal del correo electrónico hasta una vivienda de Rosario. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio.
Durante el procedimiento fue notificado un ciudadano argentino de 24 años, mientras que los agentes secuestraron una notebook, artículos de electrónica y dos teléfonos celulares de interés para la causa, los cuales serán peritados para determinar su posible vinculación con las amenazas.
La causa quedó caratulada como “intimidación pública” y los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.
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