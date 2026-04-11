Escándalo en Jujuy: un jugador de Gimnasia fue detenido tras una amenaza de bomba en un avión
El episodio, protagonizado por Emiliano Endrizzi, ocurrió antes del despegue en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán.
Momentos de máxima tensión se vivieron en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, donde una amenaza de bomba obligó a activar el protocolo de seguridad y generó un fuerte operativo. La situación derivó en la evacuación preventiva de la terminal y la restricción total de accesos mientras se realizaban las inspecciones correspondientes.
Según trascendió, todo se originó dentro de un avión que estaba a punto de despegar rumbo a Buenos Aires. En ese contexto, un pasajero lanzó una advertencia que encendió todas las alarmas y obligó a intervenir de inmediato a las autoridades aeroportuarias.
El responsable fue identificado como Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, quien habría gritado que tenía una bomba instantes antes del despegue. La información fue dada a conocer por el periodista Diego Poggi.
A partir de ese momento, se activó el protocolo de seguridad: todos los pasajeros fueron descendidos de la aeronave y sometidos a controles, mientras el avión era inspeccionado para descartar cualquier tipo de explosivo.
El hecho generó conmoción tanto entre los pasajeros como en el personal del aeropuerto, que debió actuar con rapidez ante una situación de alto riesgo. Tras el operativo, Endrizzi fue detenido por las autoridades.
Tras el operativo de rastrillaje, se confirmó que el jugador no tenía ningún artefacto explosivo en su poder. A pesar de tratarse de una falsa alarma, el hecho fue caratulado como intimidación pública, un delito que conlleva severas sanciones legales y el entorpecimiento del transporte aéreo.
El equipo jujeño tenía previsto viajar para enfrentar a Agropecuario, pero el incidente alteró completamente los planes y derivó en un escándalo que rápidamente tomó repercusión.
Por estas horas, la investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho, mientras el futbolista permanece a disposición de la Justicia tras haber provocado una situación que obligó a desplegar un importante operativo de seguridad.
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