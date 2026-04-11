Escándalo en Jujuy: un jugador de Gimnasia fue detenido tras una amenaza de bomba en un avión

Tras el operativo de rastrillaje, se confirmó que el jugador no tenía ningún artefacto explosivo en su poder. A pesar de tratarse de una falsa alarma, el hecho fue caratulado como intimidación pública, un delito que conlleva severas sanciones legales y el entorpecimiento del transporte aéreo.

El equipo jujeño tenía previsto viajar para enfrentar a Agropecuario, pero el incidente alteró completamente los planes y derivó en un escándalo que rápidamente tomó repercusión.

Por estas horas, la investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho, mientras el futbolista permanece a disposición de la Justicia tras haber provocado una situación que obligó a desplegar un importante operativo de seguridad.