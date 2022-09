Quién fue Bocha Disalvo, el tío que recordó Coscu en la ESMA

Disalvo estudiaba medicina en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y militaba en la Juventud Peronista.

"Llegaron una noche con FAL y muchos Falcon. Esperaron que mi hijo llegara y se lo llevaron. No lo vi nunca más. Me lo arrancaron. Pero lo veo siempre, lo veo en todas partes", relató su madre, Galeana Di Francesco de Disalvo.

La abuela de Coscu aportó su testimonio al archivo audiovisual de relatos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, recopilado por la UNLP, en el que estableció: "Nunca pensé que iba a estar en la política, ni se me hubiera cruzado en la mente", en referencia a la militancia de su hijo.

"No recuerdo el Golpe porque yo ignoraba todo. Era una madre con seis hijos, me era imposible describir lo que pasaba afuera. De política no entendíamos nada, éramos apolíticos, mi esposo y yo", expresó la mujer, quien falleció en 2015.

La desaparición de Disalvo fue juzgada en 2012 con el nombre de "Circuito Camps". En ese año los condenados por delitos de lesa humanidad fueron Jaime Lamont Smart, Rodolfo Aníbal Campos, Miguel Etchecolatz, Hugo Alberto Guallama y otros ex militares y ex policías que actuaron en el secuestro, tortura y desaparición de cientos de personas entre 1976 y 1983.

"No me quiero imaginar la gente acá, sola, sin poder saber quién está a su lado, qué está pasando. Salvando una distancia enorme, mantenernos en comunidad y estar siempre conectados, comunicados y uniendo lazos es importantísimo", reflexionó Coscu al pasar por uno de los sectores donde colocaban a los detenidos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

"Desde este lado tratamos de aportar nuestro granito de arena para que la memoria se siga construyendo. Cada uno, formando parte de la sociedad, tiene la posibilidad de ejercitar la memoria. Es un trabajo que se hace en conjunto, la memoria nos pertenece a todos. Es el stream más importante de mi vida, son las dos horas que sentí que le pude aportar más a otras generaciones", agregó Pedro al cerrar la transmisión.