Créditos hipotecasta del Banco Nación: la endeble defensa de Federico Furiase y Felipe Núñez

El aval de Luis Caputo a la indignante maniobra

Lejos de ensayar una autocrítica ante el genuino enojo popular, el ministro de Economía defendió el accionar de sus subordinados y confesó con total soltura que él mismo los incentivó a endeudarse con la banca pública.

Afirmó que los tomaron por recomendación suya y consideró "patético" que la sociedad los cuestione. Aseguró que brindarles estos abultados fondos del Estado a sus propios funcionarios es, increíblemente, un acto de "justicia social".