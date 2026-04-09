Créditos hipotecasta del Banco Nación: la endeble defensa de Federico Furiase y Felipe Núñez
Felipe Núñez y Federico Furiase negaron privilegios al sacar créditos hipotecarios en el Banco Nación. El ministro Luis Caputo respaldó el accionar.
En medio de una profunda crisis económica, las insólitas explicaciones de los funcionarios de Luis Caputo tras recibir millonarios créditos hipotecarios del Banco Nación generaron un repudio absoluto. Lejos de la empatía, negaron tener privilegios frente a una sociedad golpeada que no accede a la vivienda.
"Nada ilegal": la desconectada postura sobre el Banco Nación
Felipe Núñez, director del BICE, intentó minimizar el escándalo asegurando descaradamente que no hicieron "nada ilegal ni inmoral". En un esfuerzo por normalizar la situación, argumentó que eligieron la entidad pública simplemente porque tenía la tasa más competitiva y cobraban su sueldo allí.
La respuesta de Federico Furiase causó aún más estupor al admitir que tomó el dinero estatal para una "segunda vivienda", justificando que su otra propiedad es una donación de derechos de usufructo. Esta realidad contrasta violentamente con las graves dificultades habitacionales que atraviesa la inmensa mayoría de los argentinos.
Los exorbitantes montos de los créditos hipotecarios
Mientras un ciudadano promedio enfrenta trabas inalcanzables para acceder a un techo propio, los números revelados en esta polémica causan una profunda indignación:
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Felipe Núñez mantiene una deuda inicial otorgada en febrero de 2025 por $373.000.000 (aproximadamente USD 315.000).
Federico Furiase posee un crédito de $367.059.000 (USD 280.787) desde agosto de 2025.
A esta repudiable lista se suman legisladores y otros funcionarios. Frente a la altísima exposición del caso, la entidad estatal se vio obligada a anunciar una "auditoría interna" para intentar calmar las masivas críticas y revisar la gestión de los préstamos.
El aval de Luis Caputo a la indignante maniobra
Lejos de ensayar una autocrítica ante el genuino enojo popular, el ministro de Economía defendió el accionar de sus subordinados y confesó con total soltura que él mismo los incentivó a endeudarse con la banca pública.
Afirmó que los tomaron por recomendación suya y consideró "patético" que la sociedad los cuestione. Aseguró que brindarles estos abultados fondos del Estado a sus propios funcionarios es, increíblemente, un acto de "justicia social".
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