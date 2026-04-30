Cuál es el personaje de Luis Brandoni en "El Encargado", temporada 4

Mariano Cohn y Gastón Duprat, los creadores de este suceso televisivo, se mostraron muy movilizados por la pérdida de quien consideraban un amigo y un maestro. En una entrevista con el diario El País, los directores resaltaron el orgullo de haber trabajado con él: "Fuimos amigos de Beto en la última etapa de su vida. Para nosotros era un prócer como artista: había protagonizado las que nosotros consideramos que son las mejores películas argentinas de todos los tiempos".

La partida del actor deja una marca que va mucho más allá de lo laboral, tocando lo más sensible de nuestra identidad. "Lo vamos a recordar a partir de los trabajos que disfrutamos juntos. Para nosotros es el último de una estirpe argentina", cerraron los realizadores, sintetizando el respeto de una industria que hoy llora a uno de sus hijos más ilustres, cuya huella será, sin lugar a dudas, eterna.