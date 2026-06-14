Caso Agostina Vega: crecen las sospechas sobre una red criminal y la causa da un giro clave

Otras imágenes difundidas por El Doce TV, e incorporadas como prueba clave, muestran a Barrelier y a Soledad Andreani bajando del Ford Ka negro luego de, según presumen los investigadores, haber descartado el cuerpo de la adolescente. Las imágenes fueron registradas el lunes 25 de mayo, cerca de las 13, en el barrio Yofré. Según la investigación, Agostina habría sido asesinada entre las 23 del sábado 23 y las 5 del domingo 24 de mayo. En la secuencia se ve a Andreani conversando por celular y a Barrelier extraer una frazada del baúl para luego doblarla y volver a guardarla.

Quién es Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka

Soledad Andreani, de 43 años, apodada "La Gringa", es expareja de Claudio Barrelier, hincha de Instituto de Córdoba y está detenida por encubrimiento agravado. Su arresto se produjo a dos semanas del crimen y la convirtió en la tercera detenida en la causa. Andreani es la propietaria del Ford Ka que, según los investigadores, Barrelier usó para trasladar el cuerpo. El auto fue secuestrado días después y fue lavado tras su uso.

Según su propia versión, había mantenido una relación de pareja con Barrelier durante algunos meses, pero se habían distanciado poco antes del crimen. Sin embargo, el 25 de mayo él volvió a buscarla para pedirle prestado el vehículo. Antes de que se conocieran las imágenes que la incriminaron, declaró: "Nunca jamás me imaginé esto que pasó. La relación fueron un par de meses, pero intensos. Ahora me doy cuenta el papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó".

Su detención se produjo gracias a las cámaras de seguridad del barrio Ampliación Ferreyra, que muestran al Ford Ka cerca del descampado donde aparecieron los restos de la adolescente días después del asesinato. El abogado que representa a la madre de Agostina se presentó en la fiscalía de Córdoba para aportar pruebas contra Andreani y remarcó: "El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado".