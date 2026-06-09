La viuda de Luis Brandoni cruzó al INCAA por usar el nombre de su pareja "en una batalla de fuegos cruzados"
El organismo decidió rebautizar un histórico laboratorio audiovisual y la medida generó críticas. Incluso la esposa del actor tomó distancia de la controversia.
Una decisión del INCAA volvió a encender el debate en el ámbito cultural. El organismo resolvió que el Laboratorio de Desarrollo de Proyectos de Largometraje lleve el nombre de Luis Brandoni, un homenaje al reconocido actor fallecido este año que, sin embargo, quedó envuelto en una fuerte polémica.
El motivo de la controversia es que durante años esa iniciativa estuvo identificada con el nombre de Raymundo Gleyzer, el documentalista desaparecido durante la última dictadura militar y una figura de enorme relevancia dentro de la historia del cine argentino. La modificación despertó cuestionamientos de realizadores, productores y referentes del sector audiovisual, que interpretaron la medida como algo más que un simple cambio de denominación.
En medio de las repercusiones apareció una voz inesperada: la de Saula Benavente, viuda de Luis Brandoni. Lejos de celebrar la decisión sin matices, expresó su incomodidad por el modo en que se produjo el reconocimiento y dejó una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
"Utilizar su nombre en una batalla de fuegos cruzados para suprimir a otro, no", sostuvo, marcando distancia de la discusión que se generó tras la resolución del organismo.
Sus palabras llamaron la atención porque llegaron en un momento de fuerte polarización alrededor de la medida. Mientras algunos sectores consideran legítimo que el INCAA decida homenajear a Brandoni por su extensa trayectoria artística, otros sostienen que el reconocimiento no debería implicar la eliminación de una referencia histórica vinculada a Gleyzer.
La discusión excede los nombres propios y reabre un viejo debate sobre la memoria cultural, los homenajes estatales y los criterios utilizados para resignificar espacios e iniciativas públicas. En ese contexto, la intervención de la viuda de Brandoni aportó un elemento inesperado: el rechazo a que la figura del actor sea utilizada como contrapunto de otra personalidad fundamental para la historia del cine nacional.
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