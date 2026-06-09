La viuda de Luis Brandoni cruzó al INCAA por usar el nombre de su pareja "en una batalla de fuegos cruzados"

El motivo de la controversia es que durante años esa iniciativa estuvo identificada con el nombre de Raymundo Gleyzer, el documentalista desaparecido durante la última dictadura militar y una figura de enorme relevancia dentro de la historia del cine argentino. La modificación despertó cuestionamientos de realizadores, productores y referentes del sector audiovisual, que interpretaron la medida como algo más que un simple cambio de denominación.