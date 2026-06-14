La mesa de Mirtha Legrand fulminó a Manuel Adorni: "No le creo ni el saludo"
En "La Noche de Mirtha Legrand" (El Trece), los cuatro invitados coincidieron en la culpabilidad del jefe de Gabinete, incluyendo, a su conductora.
Sin dudas, el creciente escándalo de Manuel Adorni llegó a todos los sectores de la sociedad y sembró las más adversas opiniones sobre la postura de Javier Milei y su hermana Karina respecto de sostener al jefe de Gabinete y no despedirlo. A este efecto no fue ajena la mesa de Mirtha Legrand que, llamativamente, liquidó al funcionario.
En su habitual emisión de cada sábado de "La Noche de Mirtha" (El Trece), la conductora preguntó sin preámbulos: "¿Le creen a Adorni?", en un mesaza donde se encontraban la referente política Lilita Carrió, el periodista Nacho Otero, el también periodista y psicólogo Fausto Spotorno, y el reconocido Ernesto Tenenbaum.
Justamente, éste último no demoró en responder a la diva sobre si le creía o no al libertario: "Ni el saludo, me saluda y digo 'no le creo'", deslizó el conductor, lo que desató algunas risas de los comensales. Seguidamente, añadió: "Estamos ante un hecho muy escandaloso y muy visible. Miente, totalmente. Pero además es muy evidente porque dijo una cosa y la contraria en una diferencia de días".
Ante esto, Lilita Carrió sumó: "No es Adorni, es un Gobierno corrupto", lo que dio lugar a que Tenenbaum continuara su descargo. "Adorni es un escándalo, como fue Espert, como fue el caso $LIBRA, como fue un escándalo el caso de las coimas en discapacidad, como es un escándalo las versiones que hay muy concretas -dichas por personas- que contaron que Karina Milei pedía plata para entrevistas con su hermano".
Qué decía Manuel Adorni de los ladrones antes de que conociera que robó al Estado
El 19 de febrero de 2021, cuando todavía no había llegado a la administración pública pero ya había encontrado el pendrive con las criptomonedas que le abrirían desde diciembre de 2023 una vida de lujos y placeres, el actual funcionario ponía de manifiesto su deseo con el “delincuente que roba”.
“Delincuente que roba, delincuente que tiene que ir preso de por vida. Fin”, posteaba Adorni en su cuenta de Twitter que el amigo de Milei, Elon Musk, transformaría en X recién en julio de dos años más tarde.
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