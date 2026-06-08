La última aparición de María Rosario Fugazot fue junto a Luis Brandoni

El rol asignado a la fallecida actriz logró calar hondo en la sensibilidad de los espectadores debido a un detalle hogareño que se vuelve central en el guion. Celsa es, ni más ni menos, la mente brillante detrás de la preparación de una legendaria receta de milanesa de lomo. Este plato casero termina transformándose en un verdadero emblema identitario a lo largo del desarrollo de los episodios, conquistando de manera inmediata la complicidad, el apetito visual y el corazón de toda la platea.

Para quienes deseen rendirle honores a la memoria de la comediante repasando su última gran labor artística, la miniserie se encuentra completamente accesible de manera digital a través de la plataforma Disney+, espacio donde recaló la producción luego de que se concretara la unificación de contenidos con la señal Star+. Si bien el interés de los suscriptores se renovó tras las tristes novedades del ambiente artístico, las empresas vinculadas a la distribución todavía no emitieron ningún comunicado formal respecto a la fecha definitiva en la que se pondrán a disposición los nuevos capítulos ya filmados.