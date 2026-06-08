La última aparición de María Rosario Fugazot fue junto a Luis Brandoni
La actriz formó parte de la serie "Nada", la cual Luis Brandoni protagoniza junto a Robert De Niro y ya está disponible en Disney+.
La reciente partida física de María Rosa Fugazot a la edad de 83 años provocó un cimbronazo y una enorme melancolía entre los fieles seguidores del espectáculo de nuestro país. La querida actriz edificó un recorrido profesional intachable que se extendió a lo largo de casi setenta años de vigencia absoluta.
Dentro de ese camino tan emblemático, su última intervención en la pantalla chica cobró una relevancia sumamente especial gracias a su labor en "Nada", la aclamada producción en clave de comedia donde le tocó cruzar talento y compartir secuencias junto al recordado Luis Brandoni.
Esta aplaudida miniserie, que cuenta con los guiones y la realización integral de la exitosa dupla compuesta por Gastón Duprat y Mariano Cohn, forma parte del catálogo actual de la aplicación de streaming Disney+. La propuesta audiovisual logró cosechar una recepción magnífica por parte de la crítica y del público masivo, a tal punto que se aguarda con mucha expectativa el desembarco de una segunda entrega de capítulos, los cuales el propio Brandoni llegó a dejar completamente registrados antes de su fallecimiento.
La trama argumental de la ficción hace foco en las andanzas cotidianas de Manuel Tamayo Prats, un sofisticado y exigente crítico especializado en gastronomía que cobró vida a través de la interpretación de Luis Brandoni. En medio de ese universo culinario y de costumbres estructuradas, Fugazot se apoderó de un rol de fuerte peso dramático y afectivo al ponerse en la piel de Celsa, una mujer incondicional que ejerce las tareas de ama de llaves y se erige como la amiga más leal del protagonista.
El rol asignado a la fallecida actriz logró calar hondo en la sensibilidad de los espectadores debido a un detalle hogareño que se vuelve central en el guion. Celsa es, ni más ni menos, la mente brillante detrás de la preparación de una legendaria receta de milanesa de lomo. Este plato casero termina transformándose en un verdadero emblema identitario a lo largo del desarrollo de los episodios, conquistando de manera inmediata la complicidad, el apetito visual y el corazón de toda la platea.
Para quienes deseen rendirle honores a la memoria de la comediante repasando su última gran labor artística, la miniserie se encuentra completamente accesible de manera digital a través de la plataforma Disney+, espacio donde recaló la producción luego de que se concretara la unificación de contenidos con la señal Star+. Si bien el interés de los suscriptores se renovó tras las tristes novedades del ambiente artístico, las empresas vinculadas a la distribución todavía no emitieron ningún comunicado formal respecto a la fecha definitiva en la que se pondrán a disposición los nuevos capítulos ya filmados.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario