Luana de Gran Hermano quemó a Franco Colapinto: el motivo por el que se frustró su cita

"Me escribí nada más, pero me gustaba", agregó a su relato, y sumó: "Yo ya lo seguía hace mucho, antes de que sea conocido, y ahí empezamos a hablar, y él un día me invita a la casa de Bizarrap. Era Navidad. 'Yo te voy a buscar', no sé qué... y yo le dije 'no puedo, estoy con la familia de mi novio'", contó entre risas.