Franco Colapinto, entre los mejores del GP de España: mirá el Power Ranking de la Fórmula 1
El piloto argentino fue cuarto en los Power Rankings oficiales de la categoría, con una calificación de 8,2, solamente detrás de Lando Norris, Kimi Antonelli y Max Verstappen.
Franco Colapinto recibió un nuevo reconocimiento por su actuación en el Gran Premio de España de Fórmula 1. El argentino ocupó el cuarto lugar en los Power Rankings oficiales de la categoría, una clasificación que analiza el desempeño individual de los pilotos durante cada fin de semana.
El representante de Alpine obtuvo una puntuación de 8,2 sobre 10 y quedó solamente por detrás de Lando Norris, Kimi Antonelli y Max Verstappen, quienes ocuparon los tres primeros puestos de la evaluación correspondiente a la competencia disputada en Madrid.
El resultado supone otro respaldo para el joven de 23 años después de un fin de semana que dejó sensaciones positivas tanto por su rendimiento en pista como por la evolución que viene mostrando durante la temporada. Por detrás del argentino aparecieron Arvid Lindblad y Nico Hülkenberg, mientras que Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Esteban Ocon y Liam Lawson completaron los diez primeros lugares.
¿Cómo se elaboran los Power Rankings?
Los Power Rankings de la Fórmula 1 son elaborados por un panel integrado por cinco especialistas. Después de cada Gran Premio, los expertos califican a todos los pilotos con una nota de hasta 10 puntos.
Uno de los aspectos centrales de esta evaluación es que busca medir el desempeño del corredor independientemente del potencial de su monoplaza. De esta manera, una actuación destacada con un auto menos competitivo puede recibir una valoración especialmente positiva.
Las cinco calificaciones individuales se promedian para determinar la nota definitiva de cada piloto en ese Gran Premio. A lo largo del campeonato, esos resultados se acumulan para establecer una clasificación general.
El buen fin de semana de Franco Colapinto en Madrid
El reconocimiento está relacionado con una de las actuaciones más consistentes del argentino desde su llegada a la escudería francesa. Colapinto consiguió avanzar por segunda carrera consecutiva a la Q3 y terminó la clasificación en el noveno lugar. El domingo, además, tuvo una buena largada y logró avanzar tres posiciones durante la primera parte de la competencia.
Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el séptimo puesto, resultado que le permitió sumar seis puntos para el campeonato. Con esa cosecha, el piloto argentino se ubica actualmente en la duodécima posición del certamen. Más allá del resultado, los especialistas de la F1 también destacaron la evolución que está mostrando Franco a medida que gana experiencia dentro de la máxima categoría.
¿Cuándo vuelve a correr Colapinto? Se viene el GP de Azerbaiyán
Jueves 24 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Viernes 25 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Sábado 26 de septiembre
- Carrera: 8:00
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