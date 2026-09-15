Franco Colapinto, entre los mejores del GP de España: mirá el Power Ranking de la Fórmula 1

Las cinco calificaciones individuales se promedian para determinar la nota definitiva de cada piloto en ese Gran Premio. A lo largo del campeonato, esos resultados se acumulan para establecer una clasificación general.

Franco Colapinto en el Gran Premio de España de la Fórmula 1.

El buen fin de semana de Franco Colapinto en Madrid

El reconocimiento está relacionado con una de las actuaciones más consistentes del argentino desde su llegada a la escudería francesa. Colapinto consiguió avanzar por segunda carrera consecutiva a la Q3 y terminó la clasificación en el noveno lugar. El domingo, además, tuvo una buena largada y logró avanzar tres posiciones durante la primera parte de la competencia.

Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el séptimo puesto, resultado que le permitió sumar seis puntos para el campeonato. Con esa cosecha, el piloto argentino se ubica actualmente en la duodécima posición del certamen. Más allá del resultado, los especialistas de la F1 también destacaron la evolución que está mostrando Franco a medida que gana experiencia dentro de la máxima categoría.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto? Se viene el GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

5:30 Práctica Libre 2: 9:00

Viernes 25 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

5:30 Clasificación: 9:00

Sábado 26 de septiembre