"La tetosterona...": sorpresiva respuesta de Franco Colapinto cuando le preguntaron cuántas veces hace el amor
Tras su destacada labor en Madrid, el piloto argentino visitó el popular ciclo de la TV española y se sometió al tradicional cuestionario sobre su vida íntima.
En medio de su exigente presente en el automovilismo internacional y luego de completar una gran actuación en el Gran Premio de Madrid, Franco Colapinto se prestó al divertido intercambio habitual en los estudios de La Revuelta, el exitoso programa conducido por David Broncano en la televisión española.
Lejos de esquivar los tópicos del ciclo, el piloto argentino se sometió a las ya clásicas e indiscretas preguntas sobre su vida sexual, dejando definiciones que rápidamente se viralizaron.
"No me gustan estas preguntas, es por lo único que no venía", reconoció entre risas el deportista apenas dio inicio el tramo más picante de la entrevista, dejando en evidencia su timidez ante la consulta obligada del conductor sobre cuántas relaciones íntimas había mantenido en el último mes.
Franco Colapinto reveló la "prohibición" en plena competencia
Ante la insistencia de Broncano por conocer números exactos, Colapinto justificó el ritmo de su intimidad aludiendo a la alta exigencia física y mental que demanda la máxima categoría. "Estuve con muchas carreras. Los deportistas... la testosterona tiene que estar alta. No podés acabar" [sic], sostuvo.
En esa misma línea, el corredor argentino reveló una particular infidencia vinculada al estricto asesoramiento que recibe en su búnker deportivo, mencionando directamente a una leyenda del deporte nacional. "El que me maneja la parte deportiva, Fernando Belasteguín, dice que está prohibido acabar en fin de semana de carrera, o previo a una carrera, porque rendís menos", deslizó en referencia a las directivas del histórico número uno del mundo de pádel.
Finalmente, al cerrar el bloque y ante la consulta concreta sobre el balance de los últimos treinta días, Colapinto sintetizó su presente con total honestidad y humor. "Hay que cuidarse. Cero", sentenció, dejando en claro que por estos días la prioridad absoluta está puesta en el rendimiento sobre el monoplaza.
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