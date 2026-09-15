"La tetosterona...": sorpresiva respuesta de Franco Colapinto cuando le preguntaron cuántas veces hace el amor

En esa misma línea, el corredor argentino reveló una particular infidencia vinculada al estricto asesoramiento que recibe en su búnker deportivo, mencionando directamente a una leyenda del deporte nacional. "El que me maneja la parte deportiva, Fernando Belasteguín, dice que está prohibido acabar en fin de semana de carrera, o previo a una carrera, porque rendís menos", deslizó en referencia a las directivas del histórico número uno del mundo de pádel.