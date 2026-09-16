Para ver a Franco Colapinto: el calendario 2027 de la Fórmula 1 con 24 carreras y 10 Sprints

El calendario completo de la Fórmula 1 2027

GP de Bahréin (Sakhir): 12 al 14 de marzo — Sprint

12 al 14 de marzo — Sprint GP de Arabia Saudita (Yeda): 19 al 21 de marzo

19 al 21 de marzo GP de Australia (Melbourne): 2 al 4 de abril — Sprint

2 al 4 de abril — Sprint GP de Japón (Suzuka): 9 al 11 de abril — Sprint

9 al 11 de abril — Sprint GP de China (Shanghái): 16 al 18 de abril

16 al 18 de abril GP de Miami (Miami): 30 de abril al 2 de mayo

30 de abril al 2 de mayo GP de Canadá (Montreal): 21 al 23 de mayo — Sprint

21 al 23 de mayo — Sprint GP de Mónaco (Mónaco): 4 al 6 de junio — Sprint

4 al 6 de junio — Sprint GP de Portugal (Portimão): 18 al 20 de junio

18 al 20 de junio GP de Gran Bretaña (Silverstone): 2 al 4 de julio — Sprint

2 al 4 de julio — Sprint GP de Austria (Spielberg): 9 al 11 de julio

9 al 11 de julio GP de Bélgica (Spa-Francorchamps): 23 al 25 de julio

23 al 25 de julio GP de Hungría (Budapest): 30 de julio al 1 de agosto

30 de julio al 1 de agosto GP de Italia (Monza): 3 al 5 de septiembre — Sprint

3 al 5 de septiembre — Sprint GP de España (Madrid): 10 al 12 de septiembre

10 al 12 de septiembre GP de Azerbaiyán (Bakú): 24 al 26 de septiembre

24 al 26 de septiembre GP de Turquía (Estambul): 1 al 3 de octubre — sujeto a homologación del circuito

1 al 3 de octubre — sujeto a homologación del circuito GP de Singapur (Singapur): 8 al 10 de octubre

8 al 10 de octubre GP de Estados Unidos (Austin): 22 al 24 de octubre

22 al 24 de octubre GP de México (Ciudad de México): 29 al 31 de octubre

29 al 31 de octubre GP de Brasil (San Pablo): 5 al 7 de noviembre — Sprint

5 al 7 de noviembre — Sprint GP de Las Vegas (Las Vegas): 18 al 20 de noviembre

18 al 20 de noviembre GP de Qatar (Lusail): 3 al 5 de diciembre — Sprint

3 al 5 de diciembre — Sprint GP de Abu Dhabi (Yas Island): 10 al 12 de diciembre — Sprint

Madrid volverá a tener su lugar en la Fórmula 1

Entre las citas destacadas aparece nuevamente Madrid, que tendrá su Gran Premio entre el 10 y el 12 de septiembre. La capital española formará parte del calendario después de la llegada del nuevo escenario al campeonato.

También se mantienen algunas de las paradas tradicionales de la F1, como Silverstone, Monza, Spa-Francorchamps, Suzuka, Mónaco y Abu Dhabi, mientras que Turquía figura en la programación con la aclaración de que el circuito deberá completar el proceso de homologación correspondiente.

Con 24 fechas y diez Sprints, la temporada 2027 volverá a ofrecer uno de los calendarios más extensos de la historia. El campeonato comenzará en Bahréin a mediados de marzo y terminará nueve meses después en Abu Dhabi, mientras que Mónaco será uno de los principales focos de atención por su incorporación al formato Sprint.