Para ver a Franco Colapinto: el calendario 2027 de la Fórmula 1 con 24 carreras y 10 Sprints
La FIA dio a conocer la programación completa de la temporada 2027, que tendrá 24 Grandes Premios y una modificación llamativa en el Gran Premio de Mónaco.
La Fórmula 1 ya tiene calendario para la temporada 2027 para ver a Franco Colapinto en un Alpine que estará renovado por la llegada de Gucci. Este miércoles 16 de septiembre se confirmó oficialmente la programación completa del próximo campeonato, que volverá a contar con 24 Grandes Premios y tendrá diez fechas con carreras Sprint.
La primera gran modificación respecto del calendario de 2026 estará en el comienzo del campeonato: Bahréin será el escenario que pondrá en marcha la temporada el fin de semana del 14 de marzo, mientras que Arabia Saudita ocupará el segundo turno apenas siete días después. Australia, que fue la encargada de inaugurar el campeonato 2026, quedará esta vez como la tercera competencia del año. El Gran Premio de Melbourne se disputará entre el 2 y el 4 de abril.
En el otro extremo del calendario habrá menos cambios: Abu Dhabi volverá a ser la última cita de la temporada y recibirá a la Máxima entre el 10 y el 12 de diciembre. Una semana antes, el campeonato pasará por Lusail, en Qatar.
Mónaco tendrá una carrera Sprint
Uno de los puntos que más llamó la atención del calendario es la incorporación de Mónaco al listado de escenarios que recibirán una carrera Sprint. El histórico circuito urbano de Montecarlo será sede de una de las diez carreras cortas programadas para la temporada.
La decisión genera interés porque se trata de una pista en la que los adelantamientos suelen ser particularmente difíciles y la posición obtenida en clasificación tiene una importancia determinante. Además de Mónaco, las carreras Sprint de 2027 se disputarán en Bahréin, Australia, Japón, Canadá, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Qatar y Abu Dhabi.
El calendario completo de la Fórmula 1 2027
- GP de Bahréin (Sakhir): 12 al 14 de marzo — Sprint
- GP de Arabia Saudita (Yeda): 19 al 21 de marzo
- GP de Australia (Melbourne): 2 al 4 de abril — Sprint
- GP de Japón (Suzuka): 9 al 11 de abril — Sprint
- GP de China (Shanghái): 16 al 18 de abril
- GP de Miami (Miami): 30 de abril al 2 de mayo
- GP de Canadá (Montreal): 21 al 23 de mayo — Sprint
- GP de Mónaco (Mónaco): 4 al 6 de junio — Sprint
- GP de Portugal (Portimão): 18 al 20 de junio
- GP de Gran Bretaña (Silverstone): 2 al 4 de julio — Sprint
- GP de Austria (Spielberg): 9 al 11 de julio
- GP de Bélgica (Spa-Francorchamps): 23 al 25 de julio
- GP de Hungría (Budapest): 30 de julio al 1 de agosto
- GP de Italia (Monza): 3 al 5 de septiembre — Sprint
- GP de España (Madrid): 10 al 12 de septiembre
- GP de Azerbaiyán (Bakú): 24 al 26 de septiembre
- GP de Turquía (Estambul): 1 al 3 de octubre — sujeto a homologación del circuito
- GP de Singapur (Singapur): 8 al 10 de octubre
- GP de Estados Unidos (Austin): 22 al 24 de octubre
- GP de México (Ciudad de México): 29 al 31 de octubre
- GP de Brasil (San Pablo): 5 al 7 de noviembre — Sprint
- GP de Las Vegas (Las Vegas): 18 al 20 de noviembre
- GP de Qatar (Lusail): 3 al 5 de diciembre — Sprint
- GP de Abu Dhabi (Yas Island): 10 al 12 de diciembre — Sprint
Madrid volverá a tener su lugar en la Fórmula 1
Entre las citas destacadas aparece nuevamente Madrid, que tendrá su Gran Premio entre el 10 y el 12 de septiembre. La capital española formará parte del calendario después de la llegada del nuevo escenario al campeonato.
También se mantienen algunas de las paradas tradicionales de la F1, como Silverstone, Monza, Spa-Francorchamps, Suzuka, Mónaco y Abu Dhabi, mientras que Turquía figura en la programación con la aclaración de que el circuito deberá completar el proceso de homologación correspondiente.
Con 24 fechas y diez Sprints, la temporada 2027 volverá a ofrecer uno de los calendarios más extensos de la historia. El campeonato comenzará en Bahréin a mediados de marzo y terminará nueve meses después en Abu Dhabi, mientras que Mónaco será uno de los principales focos de atención por su incorporación al formato Sprint.
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