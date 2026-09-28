Cuánto pagará de alquiler Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desalojada tras 70 años en su vivienda
Tras una extensa mediación oficial, Maricarmen firmará un nuevo contrato de arrendamiento y podrá regresar a su histórico departamento en Madrid.
Luego de largas horas de tensas negociaciones, los propietarios de la vivienda y la defensa legal de Maricarmen llegaron a un principio de acuerdo. La mujer de 87 años, que había sido expulsada la semana pasada, logrará retornar a su hogar ubicado en el distrito madrileño de Retiro.
IMPORTANTE: Maricarmen, la jubilada que fue desalojada de su piso después de 70 años, logró lo que necesitaba
Las condiciones del nuevo contrato de alquiler para Maricarmen
El encuentro, que se extendió por más de cuatro horas en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), culminó con un pacto avalado por las autoridades locales. Según detalló Ana de Miguel, consejera delegada de la EMVS, la pensionada regresará como inquilina formal mediante un contrato de arrendamiento por ocho años.
En cuanto al aspecto económico, que había sido el principal detonante del conflicto, se determinó que la mujer abonará una cuota mensual que no superará el 30% de sus ingresos netos. Esta cifra garantiza una solución habitacional accesible, ubicándose significativamente por debajo de los precios actuales que maneja el mercado inmobiliario español.
De la cumbre participaron los dueños de Urbagestión Desarrollo e Inversión, la abogada Beatriz Duro, un familiar de la afectada y representantes del Sindicato de Inquilinas. Carolina Vilariño, vocera del gremio, destacó que las inmobiliarias deberán acostumbrarse a la presencia sindical en este tipo de negociaciones para poder igualar las fuerzas en defensa de los arrendatarios.
Por qué se descartó la intervención del programa público de vivienda
Previo a este acuerdo entre privados, el Ayuntamiento de Madrid había rechazado la propuesta de la empresa propietaria de incluir el inmueble en el programa habitacional Reviva. Las autoridades explicaron que la operación era inviable dado que el departamento posee una hipoteca vigente.
Además, el consistorio no podía garantizar el retorno directo de la anciana sin vulnerar la ley, ya que existen miles de ciudadanos en lista de espera que aguardan la adjudicación de propiedades por sorteo y aceptar las condiciones de la inmobiliaria hubiera implicado un trato de favor irregular.
Ante esta limitación legal, el gobierno local activó el Servicio de Intermediación del Alquiler para mediar el conflicto. Desde el Ayuntamiento destacaron que con este pacto culmina el acompañamiento oficial hacia la vecina madrileña, tras haberle brindado servicios de teleasistencia, terapia ocupacional y el ofrecimiento de alojamiento en una residencia municipal sin costo luego de la ejecución de su desalojo.
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