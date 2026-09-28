Cuánto pagará de alquiler Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desalojada tras 70 años en su vivienda

Por qué se descartó la intervención del programa público de vivienda

Previo a este acuerdo entre privados, el Ayuntamiento de Madrid había rechazado la propuesta de la empresa propietaria de incluir el inmueble en el programa habitacional Reviva. Las autoridades explicaron que la operación era inviable dado que el departamento posee una hipoteca vigente.

Además, el consistorio no podía garantizar el retorno directo de la anciana sin vulnerar la ley, ya que existen miles de ciudadanos en lista de espera que aguardan la adjudicación de propiedades por sorteo y aceptar las condiciones de la inmobiliaria hubiera implicado un trato de favor irregular.

Ante esta limitación legal, el gobierno local activó el Servicio de Intermediación del Alquiler para mediar el conflicto. Desde el Ayuntamiento destacaron que con este pacto culmina el acompañamiento oficial hacia la vecina madrileña, tras haberle brindado servicios de teleasistencia, terapia ocupacional y el ofrecimiento de alojamiento en una residencia municipal sin costo luego de la ejecución de su desalojo.