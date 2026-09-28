Cambió el pronóstico del tiempo y vuelve el frío polar con temperaturas de un dígito al AMBA

La tendencia gélida se profundizará hacia el cierre de la semana laboral. El jueves 1 de octubre iniciará con 10 grados, pero el pico de bajas temperaturas se registrará durante la jornada del viernes 2, donde se espera una mínima netamente invernal de 8 grados. De esta manera, se consolidará el regreso de las marcas térmicas de un solo dígito a la zona metropolitana, en la previa de un fin de semana que volverá a contar con precipitaciones el día sábado.