Cambió el pronóstico del tiempo y vuelve el frío polar con temperaturas de un dígito al AMBA
Tras varios días de lluvias intensas, el pronóstico del tiempo anticipa el regreso del frío polar al AMBA con mínimas que caerán a un dígito.
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó un drástico cambio en las condiciones climáticas para esta semana. Luego de las fuertes tormentas que azotan a la región, una nueva masa de aire impulsará el frío polar sobre Buenos Aires, provocando un marcado descenso térmico.
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Cuándo llega el frío polar y cómo sigue el tiempo en el AMBA
De acuerdo con los datos meteorológicos, la inestabilidad y las abundantes lluvias continuarán durante todo el martes 29 de septiembre, jornada que presentará fuertes ráfagas de viento de hasta 59 km/h y una máxima de 21 grados. Sin embargo, el gran quiebre térmico se dará a partir del miércoles 30, cuando la nubosidad comience a disiparse por completo.
Para la madrugada y la primera mañana de ese miércoles, el termómetro se desplomará hasta alcanzar una mínima de apenas 9 grados entre las 6:00 y las 7:00 horas. A pesar de que se espera un cielo mayormente soleado, la temperatura máxima apenas trepará hasta los 18 grados por la tarde.
La tendencia gélida se profundizará hacia el cierre de la semana laboral. El jueves 1 de octubre iniciará con 10 grados, pero el pico de bajas temperaturas se registrará durante la jornada del viernes 2, donde se espera una mínima netamente invernal de 8 grados. De esta manera, se consolidará el regreso de las marcas térmicas de un solo dígito a la zona metropolitana, en la previa de un fin de semana que volverá a contar con precipitaciones el día sábado.
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