Quién es Maricarmen, la mujer de 87 años que puede cambiar para siempre la crisis habitacional en las ciudades

Ante esta situación, la firma le exigió a la inquilina un aumento del 275%, elevando el alquiler de los 500 euros históricos a la suma de 1.650 euros mensuales. La cifra resultaba inasumible para la mujer, que percibe una pensión de apenas 1.350 euros. Pese a la exorbitante suba, ella nunca dejó de pagar su cuota original. En las últimas semanas, un donante anónimo se había ofrecido a cubrir la diferencia económica para evitar el desalojo, pero la inmobiliaria rechazó tajantemente la propuesta.