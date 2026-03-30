De qué murieron los hijos mellizos de Tamara Paganini
La participante de Gran Hermano atravesó el dolor más inmenso tras la pérdida de Vitorio y Donatella. Conocé la conmovedora historia de Tamara Paganini.
El regreso de Tamara Paganini a la casa de Gran Hermano volvió a poner su dura historia de vida en el centro de la escena. Entre los episodios más dolorosos que le tocó atravesar, se encuentra la trágica pérdida de sus dos hijos mellizos tras un complicado parto prematuro.
El duro diagnóstico durante el embarazo de Tamara Paganini
Tras muchos años de búsqueda y tratamientos, la ex finalista del reality logró quedar embarazada a sus 42 años de un varón, Vitorio, y una nena, Donatella. Sin embargo, a los dos meses de gestación, los médicos le informaron una noticia devastadora: el niño padecía una condición letal, ya que no se le había terminado de formar la cabeza, por lo que las chances de que sobreviviera fuera del vientre materno eran nulas.
IMPORTANTE: Quién es Tamara Paganini: la cruda historia de la ex Gran Hermano que regresa a la casa
A este dramático panorama se le sumaron severos picos de presión que complicaron severamente la salud de la madre y afectaron el desarrollo de la niña, obligando a los especialistas a adelantar el parto a los seis meses y medio de embarazo.
El repentino y trágico desenlace de los bebés
Tal como habían anticipado los médicos, el varón falleció instantes después de llegar al mundo. "El nene nació y lo tuve yo en brazos hasta que se fue. Muy duro", relató Paganini con profunda conmoción durante una entrevista íntima en la que decidió abrir su corazón.
Por su parte, la pequeña Donatella fue derivada de urgencia a una incubadora, donde peleó por su vida durante varios días. "Mejoraba, empeoraba y un día antes de que se vaya le sacaron el respirador y creíamos que nos íbamos con ella bien, pero ahí se fue", recordó sobre el doloroso final. A pesar del inmenso vacío, la tragedia logró unirla aún más con su pareja, con quien posteriormente viajó para esparcir las cenizas de los pequeños en los parques de Disney a modo de homenaje eterno.
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