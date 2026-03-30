De qué murieron los hijos mellizos de Tamara Paganini

Por su parte, la pequeña Donatella fue derivada de urgencia a una incubadora, donde peleó por su vida durante varios días. "Mejoraba, empeoraba y un día antes de que se vaya le sacaron el respirador y creíamos que nos íbamos con ella bien, pero ahí se fue", recordó sobre el doloroso final. A pesar del inmenso vacío, la tragedia logró unirla aún más con su pareja, con quien posteriormente viajó para esparcir las cenizas de los pequeños en los parques de Disney a modo de homenaje eterno.