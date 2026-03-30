El día que Tamara Paganini llevó las cenizas de sus hijos a Disney
La nueva participante de Gran Hermano, Tamara Paganini, relató la trágica pérdida de sus bebés mellizos y confesó el particular método que utilizó en el parque.
Tamara Paganini vuelve a cruzar las puertas de la casa de Gran Hermano, exactamente 25 años después de su primera participación. Detrás de la figura mediática, frontal y polémica que supo conquistar y polarizar al público en 2001, se esconde una historia de resiliencia marcada por el dolor más profundo: la pérdida de sus hijos en el año 2016.
Tiempo atrás, durante una íntima entrevista en el programa Noche al dente, la exparticipante abrió su corazón para relatar cómo logró sobreponerse a la tragedia y el increíble plan que ideó junto a su pareja para cumplir con un homenaje inolvidable en los parques de Disney.
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Qué pasó con los hijos de Tamara Paganini
El calvario de Tamara comenzó durante el embarazo de sus mellizos en 2016. Los médicos ya le habían advertido sobre complicaciones severas: al varón no se le había terminado de formar la cabeza y las chances de que sobreviviera fuera del vientre eran nulas.
"El nene nació y lo tuve yo en brazos hasta que... se fue. Muy duro", recordó Paganini con dolor. La esperanza se posó entonces sobre la niña, quien nació y fue rápidamente derivada a una incubadora. Sin embargo, el desenlace también fue trágico. "Mejoraba, empeoraba y un día antes de que se vaya le sacaron el respirador y creíamos que nos íbamos con ella bien, pero ahí se fue", relató sobre los dramáticos diez días que le tocó vivir.
Lejos de destruir la relación con el padre de los bebés (con quien lleva más de 12 años en pareja, aunque sin convivir por elección mutua), la tragedia funcionó como un ancla emocional. "Cuando las cosas se pusieron feas, que nuestros hijos fallecieron, eso en general a las parejas las termina de separar (...) a nosotros todo lo contrario. Nos hizo unirnos. Somos como hermanos que nos amamos como pareja", confesó.
El increíble plan para burlar la seguridad en Disney
Al momento de recibir las cenizas de los pequeños, la pareja decidió dividir los restos para rendirles dos homenajes muy distintos. Una parte viajó con ellos a la provincia de Córdoba, donde plantaron dos arbolitos con las cenizas en sus raíces. La otra mitad, en cambio, tenía un destino mucho más mágico y difícil de alcanzar: el emblemático castillo de Disney.
Para lograr ingresar las cenizas al parque de diversiones estadounidense sin ser detectada por los estrictos controles, Tamara ideó una estrategia de camuflaje. "Para que no me las sacaran, las puse en un estuche de maquillaje como si fuera colorete en polvo", confesó entre risas y nostalgia.
Una vez dentro, el objetivo era la icónica estatua de Walt Disney sosteniendo la mano de Mickey Mouse, ubicada justo frente al castillo de Cenicienta. El sector está rodeado por un cantero circular y fuertemente vigilado, donde "no podés ni arrancar una flor".
Desafiando las reglas, la pareja se sentó disimuladamente dándole la espalda al cantero. "Empezamos como a mandar la mano para atrás y empezamos a hacer tipo un pocito en la tierra y tiramos las cenizas ahí", concluyó Tamara, revelando el lugar exacto donde hoy descansan los restos de sus hijos.
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