El día que Tamara Paganini llevó las cenizas de sus hijos a Disney

Lejos de destruir la relación con el padre de los bebés (con quien lleva más de 12 años en pareja, aunque sin convivir por elección mutua), la tragedia funcionó como un ancla emocional. "Cuando las cosas se pusieron feas, que nuestros hijos fallecieron, eso en general a las parejas las termina de separar (...) a nosotros todo lo contrario. Nos hizo unirnos. Somos como hermanos que nos amamos como pareja", confesó.

Tamara Paganini con Fernando Dente Tamara Paganini con Fernando Dente

El increíble plan para burlar la seguridad en Disney

Al momento de recibir las cenizas de los pequeños, la pareja decidió dividir los restos para rendirles dos homenajes muy distintos. Una parte viajó con ellos a la provincia de Córdoba, donde plantaron dos arbolitos con las cenizas en sus raíces. La otra mitad, en cambio, tenía un destino mucho más mágico y difícil de alcanzar: el emblemático castillo de Disney.

Para lograr ingresar las cenizas al parque de diversiones estadounidense sin ser detectada por los estrictos controles, Tamara ideó una estrategia de camuflaje. "Para que no me las sacaran, las puse en un estuche de maquillaje como si fuera colorete en polvo", confesó entre risas y nostalgia.

Una vez dentro, el objetivo era la icónica estatua de Walt Disney sosteniendo la mano de Mickey Mouse, ubicada justo frente al castillo de Cenicienta. El sector está rodeado por un cantero circular y fuertemente vigilado, donde "no podés ni arrancar una flor".

Desafiando las reglas, la pareja se sentó disimuladamente dándole la espalda al cantero. "Empezamos como a mandar la mano para atrás y empezamos a hacer tipo un pocito en la tierra y tiramos las cenizas ahí", concluyó Tamara, revelando el lugar exacto donde hoy descansan los restos de sus hijos.