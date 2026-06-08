Paro de colectivos en AMBA: cuándo podría ser la nueva medida de fuerza de UTA
Crece la tensión del gremio con el Gobierno de Javier Milei para que destrabe las negociaciones salariales con las cámaras empresarias.
El servicio de transporte público de pasajeros quedó nuevamente al borde de la parálisis. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) formalizó una dura advertencia dirigida de manera directa al Gobierno nacional, alertando sobre la posibilidad inminente de activar un paro colectivos en caso de que no se destraben las negociaciones salariales del sector.
A través de una carta enviada formalmente al Ministerio de Economía, el sindicato conducido por Roberto Fernández le exigió al titular de la cartera, Luis Caputo, que intervenga de manera urgente para que "trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes" que asfixian la paritaria de los choferes, remarcando de forma tajante que la falta de respuestas hace que “la paz social peligre”.
El conflicto sectorial mantiene en vilo a millones de usuarios que dependen a diario del sistema de colectivos y expone visiones contrapuestas entre las partes involucradas. Así, desde el Poder Ejecutivo sostienen que el esquema actual de subsidios y tarifas apunta a optimizar la utilización de los recursos públicos y garantizar la previsibilidad del servicio.
Por su parte, las cámaras empresariales del transporte advierten de manera persistente sobre un severo desfasaje de costos operativos, argumentando que los fondos actuales no alcanzan para cubrir las mejoras que exige el gremio.
Mientras tanto, la UTA reclama certezas salariales inmediatas y un reconocimiento de sus haberes antes de que el malestar en las bases derive en una parálisis total del servicio.
Cuándo será el nuevo paro de colectivos
Con la advertencia ya presentada sobre el escritorio del Palacio de Hacienda, el sindicato de choferes dejó en claro que los plazos comienzan a acortarse.
Si bien aún no se fijó la fecha para la huelga, el gremio se declaró en estado de alerta, supeditando cualquier medida de fuerza a la voluntad del Gobierno nacional de convocar a una mesa de diálogo que acerque las posiciones y evite un escenario de caos para los pasajeros de todo el país.
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