Paro de colectivos en AMBA: cuándo podría ser la nueva medida de fuerza de UTA

Paro de colectivos por tiempo indeterminado: a quiénes alcanza UTA amenaza con un nuevo paro de colectivos.

Cuándo será el nuevo paro de colectivos

Con la advertencia ya presentada sobre el escritorio del Palacio de Hacienda, el sindicato de choferes dejó en claro que los plazos comienzan a acortarse.

Si bien aún no se fijó la fecha para la huelga, el gremio se declaró en estado de alerta, supeditando cualquier medida de fuerza a la voluntad del Gobierno nacional de convocar a una mesa de diálogo que acerque las posiciones y evite un escenario de caos para los pasajeros de todo el país.