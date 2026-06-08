Tensión en Gran Hermano: fuerte discusión entre Mariela y Tamara durante un ensayo

Lejos de desactivar el conflicto, las respuestas de Tamara mantuvieron encendida la discusión. Según pudo verse en las imágenes emitidas por el programa, la participante continuó respondiendo y la pelea siguió escalando en distintos sectores de la vivienda. En determinado momento, Mariela anunció que abandonaría la coreografía, decisión que generó una reacción irónica de su rival. Tamara se burló de la situación y le sugirió que fuera a comunicarlo.

La respuesta no tardó en llegar: “No me descansés, boludita”, disparó Prieto, incrementando todavía más la tensión. La situación comenzó a preocupar a varios participantes debido al nivel de agresividad verbal que había alcanzado la discusión. Algunos integrantes de la casa, entre ellos Yanina Zilli, intervinieron para intentar calmar los ánimos y evitar que el enfrentamiento derivara en una situación más grave.

Como suele ocurrir con cada conflicto dentro del reality, el episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales. Los seguidores del programa debatieron sobre quién tenía razón en la discusión y analizaron tanto la reacción de Mariela como la actitud de Tamara durante el cruce. Por ahora, la relación entre ambas participantes quedó seriamente dañada y habrá que esperar los próximos días para saber si logran recomponer el vínculo o si este episodio marca el inicio de una nueva rivalidad dentro de la casa.