Tensión en Gran Hermano: fuerte discusión entre Mariela y Tamara durante un ensayo
Lo que debía ser una práctica para una coreografía terminó convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más intensos de los últimos días.
La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a quedar sacudida por una fuerte pelea entre Mariela Prieto y Tamara Paganini. El conflicto se desató durante los ensayos de una coreografía grupal y terminó generando un clima de extrema tensión dentro de la casa más famosa del país.
Todo comenzó cuando Mariela manifestó que no se encontraba en buenas condiciones físicas para continuar con la práctica. Mientras los participantes trabajaban en los movimientos que debían presentar en los próximos días, la concursante expresó que se sentía descompuesta y necesitaba detenerse. “Pará, estoy mareada”, lanzó Prieto en medio del ensayo.
Sin embargo, la respuesta de Tamara no cayó bien: “Marie, mirá que esto lo tenemos que presentar en dos días, eh”, contestó, priorizando la preparación de la coreografía. A partir de ese intercambio inicial, la discusión fue creciendo rápidamente. Mariela insistió en que no se encontraba bien físicamente y consideró que su compañera no estaba comprendiendo la situación.
La tensión se trasladó desde el lugar de ensayo hacia otros sectores de la casa y los gritos comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes. El momento más caliente se produjo cuando ambas llegaron a la cocina. Allí, Prieto explotó y expresó su enojo de manera contundente. “¡Me rompés las pelotas! ¡Estoy indispuesta y me baja sangre!”, gritó visiblemente molesta. Luego agregó: “¿Me escuchás bien lo que te digo? Dejame de romper las pelotas, me tenés la c… al plato”.
Lejos de desactivar el conflicto, las respuestas de Tamara mantuvieron encendida la discusión. Según pudo verse en las imágenes emitidas por el programa, la participante continuó respondiendo y la pelea siguió escalando en distintos sectores de la vivienda. En determinado momento, Mariela anunció que abandonaría la coreografía, decisión que generó una reacción irónica de su rival. Tamara se burló de la situación y le sugirió que fuera a comunicarlo.
La respuesta no tardó en llegar: “No me descansés, boludita”, disparó Prieto, incrementando todavía más la tensión. La situación comenzó a preocupar a varios participantes debido al nivel de agresividad verbal que había alcanzado la discusión. Algunos integrantes de la casa, entre ellos Yanina Zilli, intervinieron para intentar calmar los ánimos y evitar que el enfrentamiento derivara en una situación más grave.
Como suele ocurrir con cada conflicto dentro del reality, el episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales. Los seguidores del programa debatieron sobre quién tenía razón en la discusión y analizaron tanto la reacción de Mariela como la actitud de Tamara durante el cruce. Por ahora, la relación entre ambas participantes quedó seriamente dañada y habrá que esperar los próximos días para saber si logran recomponer el vínculo o si este episodio marca el inicio de una nueva rivalidad dentro de la casa.
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